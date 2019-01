Em balanço do ano, papa pede que Igreja se atente aos pobres

O papa Francisco pediu nesta segunda-feira, 31, que os católicos reflitam “com dor e arrependimento” pelas pessoas que vivem em situação de precaridade e escravidão durante 2018. Durante a celebração em que fez um balanço do ano, o pontífice convocou a Igreja a estar “dentro” da realidade dos pobres.

“Jesus nasceu em uma condição análoga, mas não por acaso ou por acidente: quis nascer dessa maneira para manifestar o amor de Deus pelos pequenos e pelos pobres, e lançar assim a semente do Reino de Deus no mundo. Reino de justiça, de amor e de paz, onde ninguém é escravo, mas todos irmãos, filhos do único Pai”, disse.

O pontífice a reflexão durante a missa que celebrou na basílica de São Pedro na véspera da solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus, na qual foi entoado o hino do “Te Deum” de ação de graças pelo ano transcorrido.

Por essa razão, Francisco disse que a Igreja “não quer ser indiferente às escravidões do nosso tempo, nem simplesmente observá-las e socorrê-las, mas quer estar dentro dessa realidade, próxima a essas pessoas e a essas situações”.

A cerimônia começou no meio da tarde, quando o papa recorreu o corredor central da imponente basílica vaticana apoiado em um cajado e beijou a figura do Menino Jesus colocado aos pés do altar papal, enquanto se entoava o “Adeste Fideles”.

Como já é tradição, ao término da missa, o papa se dirigiu à praça de São Pedro para apreciar a árvore de Natal, de 21 metros de altura, e seu monumental Portal de Belém, que este ano foi realizado com 1.300 metros cúbicos de areia de praia graças ao trabalho de quatro escultores durante semanas.

Na terça-feira, Francisco sua primeira missa de 2019, mesmo dia no qual a Igreja Católica celebra a Jornada Mundial da Paz, que este ano versa sobre “a boa política a serviço da paz”.

Renúncia

Nesta segunda-feira o Vaticano anunciou renúncia de seu porta-voz, o americano Greg Burke e sua assistente, a espanhola Paloma Garcia Ovejero, e a nomeação de um porta-voz interino. O comunicado veio sem maiores explicações.

“O Papa aceitou a renúncia do diretor e vice-diretor da Sala de Imprensa do Vaticano Greg Burke e de Paloma García Ovejero, e nomeou o Diretor Interino Alessandro Gisotti, até agora coordenador de mídias sociais para o Dicastério (Ministério) da comunicação”, afirma uma declaração da Santa Sé.

O americano Greg Burke, um membro da Opus Dei, uma instituição conservadora influente na Igreja Católica, foi nomeado em julho de 2016 depois de servir como número dois no serviço de imprensa vaticana.

Ele sucedeu o jesuíta Federico Lombardi. Anteriormente, trabalhou como jornalista em Roma para a revista Catholic National Catholic Reporter e como correspondente da Fox News.

Aos 59 anos, foi o segundo membro da Opus Dei a servir como porta-voz do Vaticano, depois do espanhol Joaquin Navarro Valls, o todo-poderoso diretor da comunicação de João Paulo II.

Primeira mulher a ocupar o posto de número 2 do serviço de imprensa do Vaticano, a jornalista espanhola Paloma Garcia Overo, de 43 anos, já havia sido correspondente do Vaticano com a Cadena COPE, uma das principais emissoras de rádio espanholas.

As duas demissões dão continuidade a vasta reorganização iniciada há vários meses na área de comunicação do Vaticano, com a nomeação do jornalista italiano Andrea Tornielli para diretor editorial do dicastério e do escritor Andrea Monda para dirigir o L’Osservatore Romano, o diário do serviço de informação do Vaticano.

O Vaticano atravessou um ano de 2018 turbulento, com uma série de escândalos de abusos sexuais no Chile, Austrália e Estados Unidos.

(Com EFE e AFP)