Papa elogia acordo entre as duas Coreias e pede sequência do diálogo

O papa Francisco elogiou neste domingo o acordo firmado entre Coreia do Sul e Coreia do Norte depois da histórica cúpula da última sexta-feira e pediu que os dois governos sigam colaborando pelo bem de seus povos e do mundo. O pontífice comemorou o “resultado positivo” do “valente” acordo em mensagem aos fiéis que se reuniram hoje na Praça de São Pedro.

“Acompanho com orações o resultado positivo da cúpula intercoreana da sexta-feira e o valente compromisso assumido pelos líderes das duas partes para promover um processo de diálogo sincero por uma península coreana livre de armas nucleares”, disse o papa, sendo aplaudido pelos fiéis no Vaticano.

“Rezo ao Senhor para que a esperança de um futuro de paz e maior amizade fraternal não seja decepcionada e para que a colaboração possa prosseguir dando frutos do bem para o amado povo coreano e para o mundo inteiro”, completou Francisco.

Na última sexta-feira, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, protagonizaram uma cúpula histórica e discutiram a possibilidade de um acordo para a completa desnuclearização da península.