Papa diz que ataques no Brasil indicam enfraquecimento da democracia

O Papa Francisco disse nesta segunda-feira, 9, que o ataque de domingo à Praça dos Três Poderes no Brasil faz parte de uma tendência mais ampla de enfraquecimento da democracia, especialmente nas Américas.

O papa acrescentou uma referência de última hora ao Brasil no texto preparado para seu discurso anual aos embaixadores da Santa Sé, aos quais se dirigiu na manhã desta segunda-feira no Vaticano.

“Em muitas áreas, um sinal do enfraquecimento da democracia é o aumento da polarização política e social, que não ajuda a resolver os problemas urgentes dos cidadãos”, disse.

“Penso nos vários países da América onde as crises políticas estão carregadas de tensões e formas de violência que exacerbam os conflitos sociais. Penso em particular nos recentes acontecimentos no Peru e, nestas últimas horas, no Brasil, e na preocupante situação no Haiti, onde finalmente estão sendo tomadas medidas para enfrentar a crise política que já se arrasta há algum tempo”, completou.

Milhares de manifestantes invadiram o palácio presidencial, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal em Brasília no domingo 8.

No Peru, no mês passado, partidários do ex-presidente Pedro Castillo realizaram protestos violentos depois que ele foi deposto por legisladores após sua tentativa de dissolver o Congresso. Já o Haiti passou por uma crise econômica e de segurança crescente desde o assassinato ainda não resolvido do presidente Jovenel Moïse, em 2021.