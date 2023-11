Países em desenvolvimento devem mais de R$ 5 bilhões à China

Giro VEJA - 7 de novembro

O recado de Lula para empresários sobre estabilidade fiscal

Em meio às discussões sobre a meta de zerar o déficit no ano que vem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a estabilidade fiscal em um evento para empresários, no Palácio do Itamaraty. Segundo Lula, o governo vai garantir estabilidade política, social, jurídica e fiscal. A fala do presidente, a votação da reforma tributária na CCJ do Senado e a situação da guerra entre Israel e Hamas são destaques do Giro VEJA.