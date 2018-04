Pais de americano morto após prisão na Coreia do Norte processam regime

A família do jovem americano Otto Warmbier iniciou um processo nesta quinta-feira (26) contra a Coreia do Norte por “torturar e assassinar” o estudante, que esteve 17 meses preso no país asiático.

Os Warmbier apresentaram a ação nesta quinta-feira em uma corte federal do Distrito de Columbia. No documento, de 22 páginas, a família acusa o regime norte-coreano de “torturar brutalmente e assassinar” o jovem após detê-lo em uma viagem a Pyongyang.

A Coreia do Norte libertou Warmbier em junho do ano passado em estado de coma e o estudante morreu seis dias depois, já nos Estados Unidos, aos 22 anos.

Em comunicado, seu pai, Fred Warmbier, afirmou que seu filho foi “sequestrado, capturado como um prisioneiro por motivos políticos, usado como um peão e alvo de um tratamento excepcionalmente duro e brutal por Kim Jong-un“.

“Kim e seu regime têm se apresentado como inocentes, quando destruíram intencionalmente a vida do nosso filho. Este processo é outro passo para fazer com que a Coreia do Norte preste contas por seu tratamento bárbaro a Otto e nossa família”, acrescentou.

Otto Warmbier viajou como turista ao país asiático no final de 2015 com a empresa Young Pioneer Tours e, ao final da sua visita, foi detido e sentenciado a 15 anos de trabalhos forçados, acusado de roubar um cartaz de propaganda do hotel no qual se hospedou.

A Casa Branca apoia a ação judicial da família Warmbier, embora não tenha participado da sua redação, segundo fontes anônimas citadas pelo jornal Washington Post.

“Embora esta seja uma ação legal privada na qual o governo dos Estados Unidos não é parte, os americanos seguem comprometidos em honrar a memória de Otto, e não esqueceremos o sofrimento dos seus pais”, declarou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, em um comunicado enviado ao jornal.

“(Donald Trump) falou claramente sobre a dor que todos os americanos sentiram quando perdemos Otto Warmbier. Esse sentimento de perda não mudou”, completou Sanders.

O presidente criticou duramente a Coreia do Norte por seu tratamento a Warmbier em discursos, como no que fez na Assembleia-geral das Nações Unidas no ano passado.

No entanto, a ação da família do jovem chega em um momento diferente: Trump adotou um tom conciliador com Kim Jong-un perante o encontro bilateral que ambos preparam para as próximas semanas ou meses.

(Com EFE)