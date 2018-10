Otan realizará maiores manobras militares desde a Guerra Fria

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) realizará as suas maiores manobras militares desde a Guerra Fria a partir do final do mês de outubro. O Exercício Trident Juncture 18 mobilizará 45.000 soldados e será realizado na Noruega, país que faz fronteira com a Rússia.

“Este é um dos nossos maiores exercícios em muitos anos. Incluirá 45.000 participantes de 31 países aliados e sócios, cerca de 150 aviões, 60 navios e mais de 10.000 veículos”, afirmou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em entrevista à imprensa.

Por duas semanas, a partir de 25 de outubro, as forças militares dos 29 países membros da Otan realizarão exercícios aéreos, terrestres e marítimos que percorrerão, além das zonas central e leste Noruega, as “zonas circundantes”, incluindo Islândia, Finlândia e Suécia.

Segundo representantes da Otan, o treinamento será o “maior desde o fim da URSS em 1991”.

Desde a explosão do conflito na Ucrânia e a anexação da Crimeia por Moscou, em março de 2014, os aliados da Otan reforçaram sua presença no Leste Europeu, especialmente nos países bálticos, fronteiriços com a Rússia.

A Noruega tem uma fronteira terrestre de 196 km com a Rússia, e a Frota do Norte da Rússia tem sua base principal em Severomorsk, a cerca de 100 km da fronteira com a Noruega, na Península de Kola. No final de agosto, a Rússia anunciou a instalação de uma nova base de defesa antiaérea no Ártico, supostamente para a proteção de suas jazidas de petróleo e gás,

“O exercício é defensivo e é transparente. Todos os membros da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE), incluindo a Rússia, foram convidados a enviar observadores”, explicou Stoltenberg.

O porta-voz afirmou ainda que as manobras simularão uma situação de ataque contra um dos Estados membros da organização, de forma “fictícia, mas realista”.

(Com AFP)