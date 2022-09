Os principais momentos do dia do funeral da rainha Elizabeth II

O primeiro funeral de estado do Reino Unido desde o do primeiro-ministro Winston Churchill, em 1965, acontecerá nesta segunda-feira, 19, para homenagear a rainha Elizabeth II. O dia está dividido minuciosamente em uma série de momentos-chave.

6h30 (2h30 de Brasília) – Termina a visitação à rainha no Palácio de Westminister

O estado de repouso da rainha, no qual seu caixão fechado foi colocado à vista do público no Westminster Hall desde quarta-feira 14, chegou ao fim. Estima-se que 300.000 pessoas fizeram filas para prestar seus respeitos, com o tempo de espera chegando a cerca de 17 horas.

8h (4h de Brasília) – Abadia de Westminster é aberta para a congregação

A abadia abre para a congregação que assistirá ao funeral da rainha. O evento, que será um dos maiores encontros de chefes de estado e realeza que o Reino Unido recebeu em décadas, contará com a presença de famílias reais europeias e líderes mundiais. Por volta das 9h30, o sino da Abadia de Westminster começou a tocar uma vez a cada minuto 96 vezes antes do funeral, marcando todos os anos da vida da rainha.

10h30 (6h30 de Brasília) – O caixão da Rainha é transportado em carruagem para a Abadia

O caixão será carregado na carruagem funerária do estado de Westminster Hall para a abadia, rebocado por 142 marinheiros da Marinha Real. A tradição remonta ao funeral da rainha Vitória, em 1901.

10h44 (6h44 de Brasília) – A família real segue o caixão até a abadia

O rei Charles III, acompanhado pela família real e membros da família, seguirá o caixão em sua jornada de Westminster Hall à Abadia de Westminster.

10h52 (6h52 de Brasília) – A procissão chega à Abadia de Westminster

A procissão chegará ao portão oeste da abadia, e o grupo de portadores – composto por membros da guarda da rainha – levará o caixão da carruagem de armas para o serviço fúnebre.

11h (7h de Brasília) – Início do culto

O serviço, que será liderado pelo reitor de Westminster, Dr. David Hoyle, terá início. O sermão será proferido pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby.

11h55 (7h55 de Brasília) – Toca a canção The Last Post

A música The Last Post, melodia curta usada em funerais militares das nações da Commonwealth, será tocada, seguida de um silêncio de dois minutos.

12h (8h de Brasília) – Fim do serviço funerário estadual

O hino nacional será tocado, encerrando o serviço fúnebre estadual. O caixão será levado para a carruagem de armas do estado.

12h15 (8h15 de Brasília) – O caixão segue em procissão até Wellington Arch

A procissão, liderada pelo rei, será composta por vários grupos, cada um acompanhado por uma banda. Esses grupos incluem representantes do National Health Service (NHS, espécie de SUS britânico) e membros da polícia montada, bem como destacamentos das forças armadas da Commonwealth.

Armas serão disparadas no Hyde Park por soldados reais a cada minuto durante a procissão, enquanto o Big Ben vai tocar a cada minuto.

13h (9h de Brasília) – O caixão é colocado no carro funerário do estado em Wellington Arch

A procissão chegará ao Wellington Arch, e o grupo do portador transferirá o caixão para o carro funerário antes que o carro parta para Windsor. Haverá também uma saudação real e será tocado o hino nacional.

15h (11h de Brasília)

O carro fúnebre chegará a Windsor pouco depois das 15h e se juntará a uma procissão fúnebre já formada e pronta para seguir a Long Walk até o Castelo de Windsor.

15h40 (11h40 de Brasília)

O rei, acompanhado por outros membros da família real, vai juntar-se à procissão nos terrenos do castelo, com os membros da família real posicionados na parte de trás do caixão.

15h53 (11h53 de Brasília)

A procissão chegará aos degraus oeste da capela de St. George no Castelo de Windsor. O caixão será retirado do carro funerário e carregado em procissão para a capela antes da missa.

16h (12h de Brasília)

Começará a missa televisionada, com a presença de cerca de 800 convidados. O serviço será conduzido pelo reitor de Windsor, David Conner, com a bênção do arcebispo de Canterbury. O caixão da rainha será então baixado para o jazigo real.

19h30 (15h30 de Brasília)

Um serviço fúnebre privado será conduzido pelo reitor de Windsor, com a presença apenas do rei e da família real. O caixão da rainha será enterrado na capela memorial de George VI na capela de St. George, ao lado do príncipe Philip e seus pais, o rei George VI e a rainha-mãe.