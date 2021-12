Os planos de Angela Merkel para a aposentadoria

Angela Merkel se aposentou oficialmente da política na quarta-feira 8, cerca de dois anos após anunciar suas intenções de deixar o cargo de chanceler. Depois de 16 anos e quatro mandatos consecutivos à frente do governo, a alemã de 67 anos passou o bastão ao social-democrata Olaf Scholz e pretende finalmente aproveitar seu tempo livre.

Mas o que a mulher eleita por 10 anos consecutivos para a lista de mais influentes da Times pretende fazer em sua aposentadoria? A agora ex-chanceler tem falado sobre o assunto em entrevistas à imprensa alemã. Segundo ela, seu maior desejo é descansar das obrigações do dia a dia na política.

Em julho, durante uma visita a Washington, Merkel disse que primeiramente faria uma pausa e não aceitaria convites. Entretanto, admitiu que precisará se acostumar ao fato de que suas tarefas anteriores “agora estão sendo feitas por outra pessoa”.

“Vou dormir um pouco, dar uma caminhada ao ar livre e pensar sobre o que desejo fazer”, disse sobre seus planos . Afirmou ainda que pretende reservar tempo para a leitura. “Eu tentarei ler alguma coisa, então, meus olhos começarão a fechar, porque estou cansada. E aí tirarei uma soneca”, brincou.

No tempo livre que vai ganhar, ela afirmou ainda que pretende refletir sobre “o que realmente me interessa” – coisa para que teve pouco tempo, nos últimos 16 anos.

Além da leitura, Merkel tem como hobby a culinária. Ela gosta de preparar bolo de ameixa com cobertura de farofa doce e sopa de batata, prato típico durante os meses mais frios na Alemanha. Doutora em química quântica, a ex-chanceler também pode voltar a se dedicar à ciência.

Moradia e finanças

Segundo o jornal britânico The Guardian, rumores dão conta de que “Merkel e o marido, o também químico quântico Joachim Sauer, poderiam se mudar de Berlim para Hamburgo, onde teriam comprado uma casa no rico bairro de Blankense. No entanto, ela própria disse que pretende morar no estado de Brandemburgo ou mesmo na capital alemã.

Sauer, que é professor emérito na Universidade Humboldt em Berlim, estendeu seu contrato como pesquisador-chefe até 2022 e não pretende parar de trabalhar.

Dinheiro, porém, não deve ser um problema. Ela continuará a receber o salário de chanceler de 25.000 pelos próximos três meses e em seguida embolsará um subsídio de 12.500 euros mensais durante 1 ano e 9 meses. Ainda terá direito a uma aposentadoria pelo seu trabalho como chanceler, ministra de governo e integrante do Parlamento.

Calcula-se que o valor da pensão de Merkel deve girar em torno de 15.000 euros por mês. Ela ainda terá direito a proteção pessoal e a um carro com motorista, para o resto de sua vida. Além disso, terá um escritório dentro do Parlamento em Berlim, com dois assistentes e uma secretária.

A ex-chefe de governo admitiu que estará à disposição de Scholz para responder a questionamentos, mas descartou emitir conselhos em público. Pelos próximos meses, ela quer mesmo é sossego.