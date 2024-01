Os conselhos de Lula aos EUA para evitar repetição de ataques à democracia

No aniversário de um ano dos atentados de 8 de janeiro, que viram apoiadores de Jair Bolsonaro invadirem e depredarem as sedes dos Três Poderes, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta segunda-feira, 8, um artigo no jornal americano The Washington Post, com lições a respeito de ataques à democracia – e conselhos aos Estados Unidos, que sofreram com um incidente assustadoramente semelhante em 2021, quando eleitores de Donald Trump inundaram o Capitólio, sede do Congresso americano, para impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas urnas.

Entre auto-elogios e críticas à gestão anterior, Lula comparou os dois eventos e defendeu que “um governo que melhora vidas é a melhor resposta que temos aos extremistas que atacam a democracia”. Por aqui, Bolsonaro já foi declarado inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nos Estados Unidos, porém, Trump – mesmo que envolto em batalhas judiciais, a maioria conectada à invasão do Capitólio – ainda é o candidato favorito do Partido Republicano para concorrer às eleições, marcadas para novembro deste ano.

De acordo com o mandatário brasileiro, ataques à democracia florescem porque o mundo vive hoje um “momento contraditório”: “Nunca estivemos tão conectados”, ele escreveu no Washington Post. “Ao mesmo tempo, temos cada vez mais dificuldade em dialogar, respeitar as diferenças e realizar ações conjuntas”, um individualismo distanciador que, Lula argumenta, inflama o ódio.

Desigualdade

Na mesma toada de quase todos os discursos feitos em palanques internacionais ao longo do ano passado, o petista afirmou que a desigualdade global, tanto entre nações quanto dentro de cada país, apresenta uma ameaça – inclusive para a democracia.

Continua após a publicidade

“A desigualdade serve como terreno fértil para o extremismo e a polarização política. Quando a democracia não consegue garantir o bem-estar do povo, os extremistas procuram desacreditar o processo político e promover a descrença nas instituições”, disse ele no artigo.

“Outro 6 ou 8 de janeiro [as datas em que ocorreram os ataques nos Estados Unidos e no Brasil, respectivamente] só poderá ser evitado transformando a realidade da desigualdade e do trabalho precário”, acrescentou, citando uma parceria com o governo americano para a promoção do “trabalho digno”, lançada em setembro com o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Perigos da IA e desinformação

Lula afirmou ainda que a erosão da democracia está conectada às redes sociais, que hoje mediam quase todas as interações e discursos públicos. Segundo ele, os meios digitais foram concebidos para o lucro, e não para a coexistência democrática.

Continua após a publicidade

“O modelo de negócio das Big Tech, que dá prioridade ao envolvimento e à procura de atenção, promove conteúdos inflamatórios e fortalece o discurso extremista, favorecendo forças antidemocráticas que operam em redes internacionalmente coordenadas”, alertou.

O cenário torna-se ainda mais preocupante, de acordo com o presidente brasileiro, devido à ascensão da inteligência artificial. Lula afirmou no artigo que a IA, além de agravar a desinformação, pode “promover a discriminação, causar desemprego e violar direitos”.

“Estas questões tecnológicas, sociais e políticas estão integradas. O fortalecimento da democracia depende da capacidade dos Estados não só para enfrentar as desigualdades estruturais e promover o bem-estar da população, mas também para enfrentar os fatores que alimentam o extremismo violento”, declarou.

Continua após a publicidade