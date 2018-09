Nos últimos cinquenta anos, cinco papas comandaram a Igreja Católica – e todos ilustraram capas de VEJA. Em 1970 saía a primeira reportagem de capa sobre o papa Paulo VI, que foi destaque na revista em mais uma ocasião. Passados oito anos, a publicação falava sobre a breve passagem de João Paulo I no comado da Igreja Católica com a chamada “os 34 dias do pontificado de João Paulo I”. Em 1981, o mundo parava para acompanhar o atentado sofrido pelo papa João Paulo II, que foi capa da publicação nesta e em outras dez edições.

A renúncia de Bento XVI, em 2013, chocou a população mundial – e, inclusive, foi assunto de uma matéria da mais recente edição (2600) de VEJA, que trouxe com exclusividade a informação de que o papa emérito está com Parkinson. Naquele mesmo ano, a passagem de papa Francisco, o atual pontífice, pelo Brasil também recebeu destaque na publicação.

Confira as capas publicadas sobre os papas em cinquenta anos de VEJA: