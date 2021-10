Oposição da Bolívia fecha ruas em protesto contra ‘perseguição’ do governo

12 out 2021, 16h30

Por Da Redação 12 out 2021, 16h30

Manifestantes da oposição bloquearam ruas das principais cidades da Bolívia na última segunda-feira, 11, em protesto contra a gestão do presidente Luis Arce, que dizem promover “perseguição política”. Em resposta, a polícia utilizou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão em La Paz e na cidade de Cochabamba, no centro do país.

É a primeira vez que o presidente de esquerda enfrenta protestos desde que chegou ao cargo, há mais de um ano. Impulsionado por adversários que o acusam de perseguir rivais políticos, os manifestantes exigem a libertação de Jeanine Áñez, presa sob acusação de liderar um golpe para destituir o então presidente Evo Morales, em 2019. Ela também é acusada de genocídio pela repressão a manifestantes em 2019.

Os maiores focos da manifestação ocorreram em Laz Paz, Cochabamba, Santa Cruz — departamento onde fica o maior centro comercial boliviano —, e também em Tarija, no sul do país.

Na capital, o protesto recebeu apoio de grande parte do setor varejista que, embora não faça parte da oposição a Arce, é contrário a uma lei discutida no Parlamento que permitiria ao governo investigar os bens de qualquer cidadão sem a necessidade de uma ordem judicial. O polêmico projeto exige ainda que advogados e jornalistas revelem informações de seus clientes.

No centro de La Paz, a polícia utilizou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão após ameaça de confrontos entre manifestantes e membros pró-governo, ao mesmo tempo em que duas pessoas foram presas em Cochabamba. Já Santa Cruz, reduto da oposição de direita, ficou quase totalmente paralisada devido aos protestos.

Além da libertação de Áñez, a oposição pede também a soltura dos prefeitos de La Paz e Cochabamba, do governador de Santa Cruz, além dos ex-presidentes Carlos Mesa e Jorge Quiroga.

De acordo com os opositores, o atual governo os acusa de tentar dar um golpe de estado contra o ex-presidente Evo Morales, aliado de Arce, que o levou a renunciar após manifestação que terminou com 37 mortos.

Em julho de 2019, a Procuradoria Geral da Bolívia acusou Morales de supostos crimes de terrorismo e voltou a pedir sua prisão preventiva. Outra ordem de prisão por sedição e terrorismo havia sido proferida em dezembro contra o ex-presidente (2006-2019), após renunciar à Presidência em 10 de novembro em meio a uma convulsão social e a acusações de fraude eleitoral, posteriormente rejeitadas.

Morales renunciou sob pressão das Forças Armadas em meio a uma crise desencadeada após uma auditoria da Organização dos Estados Americanos (OEA) ter estabelecido que houve “manipulação dolosa” a favor do mandatário na eleição em que buscava seu quarto mandato consecutivo.