Ópera faz concerto exclusivo para plantas em Barcelona

A piada se tornou recorrente em tempos de isolamento social: “é perfeitamente normal conversar com as plantas, só procure um médico se elas começarem a responder”. Não se sabe se os integrantes de um quarteto de cordas do Liceu Ópera Barcelona, uma das mais tradicionais salas de espetáculo da Espanha, costumavam falar com as plantas, ou mesmo tocar para elas, mas as o fato é que eles decidiram realizar um concerto exclusivo para vegetais, na próxima segunda-feira.

No site do Liceu, o diretor artístico, Víctor García de Gomar, diz que o “Concerto para o Bioceno”, como o espetáculo foi batizado, tem por objetivo ajudar na reflexão sobre o estado atual da condição humana. Segundo ele, a proposta questiona como, em confinamento, nos tornamos “um público privado da possibilidade de ser um público ”. Quando o quarteto Uceli começar a tocar, “os humanos se tornarão espectadores de sua própria crônica social”, diz.

No total o público será composto por 2.292 vasos de plantas, mas os humanos também poderão apreciar o concerto pela internet, já que ele será transmitida ao vivo, pelo YouTube. A inusitada iniciativa busca alinhar arte e ecologia, segundo a comissária do Liceu, Bianca la Torre, para quem “as dependências entre espécies é o único caminho possível na direção de uma nova era de compromisso eco-social.”

Já Eugenio Ampudia, o artista conceitual por trás do show, disse que pretende refletir sobre o que aconteceu na Espanha e no o mundo depois que a pandemia de Covid-19 obrigou o público ao confinamento. “Em uma época em que uma parte importante da humanidade se trancava em espaços fechados e era obrigada a abandonar o movimento, a natureza avançava para ocupar os espaços que cedemos. Podemos ampliar nossa empatia e aplicá-la a outras espécies? Vamos começar usando arte e música e convidando a natureza para uma grande sala de concertos. ”, explicou Ampudia.

Continua após a publicidade

Após o concerto, as plantas serão doadas aos trabalhadores da saúde como agradecimento por seus esforços nos últimos meses. Um gesto singelo e tocante. Mas recomenda-se aos novos donos procurarem um médico caso algumas delas comece a aplaudir ao ouvir o som de celo, viola e violinos.