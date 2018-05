Opaq quer exumar corpos para investigar suposto ataque químico na Síria

Especialistas da Organização de Proibição de Armas Químicas (Opaq) querem exumar os corpos das supostas vítimas de um ataque químico ocorrido em Duma, na Síria, no dia 7 de abril. Uma missão de investigação entrou na cidade no dia 21 de abril, após diversas tentativas anteriores de entrada em possível local de ataque.

Em entrevista ao Financial Times, o chefe da organização, Ahmet Uzumcu, afirmou que a equipe está cogitando exumar os corpos para poder indicar se de fato eles foram expostos a algum agente químico. Segundo Uzumcu, o time já recolheu mais de 100 amostras do ambiente, mas essas elas se deterioram rapidamente e somente uma análise direta dos corpos poderia apontar com exatidão a presença de algum agente.

Além disso, a missão da Opaq só conseguiu entrar em Duma duas semanas após a morte das 48 pessoas, o que poderia influenciar o resultado das análises das amostras colhidas. “Estamos procurando maneiras de exumar, se possível, os corpos já enterrados e levar algumas amostras biomédicas”, afirmou Uzumcu.

As potências ocidentais acusam o governo de Bashar Al-Assad de ter perpetuado um ataque químico na cidade, possivelmente com gás cloro ou sarín, algo que tanto o regime sírio quanto seu maior aliado, a Rússia, negam. Segundo Damasco e Moscou, o ataque foi conduzido por grupos rebeldes a fim de incentivar retaliação por parte das potências.

No dia 14 de abril, Estados Unidos, França e Reino Unido coordenaram um ataque aéreo contra bases sírias onde supostamente haveria armas químicas. Esses países também acusam Assad de ter impedido o acesso da Opaq à cidade e alterado evidências da presença do gás químico. De acordo com o especialista da organização, essas potências se mostraram a favor da exumação dos corpos.

Uzumcu afirmou ao jornal que o relatório sobre Duma ainda pode demorar meses para ficar pronto.