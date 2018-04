Bombardeios de EUA, Reino Unido e França atingiram três alvos na Síria

Os bombardeios ordenados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em conjunto com a França e o Reino Unido na noite desta sexta-feira (13) miraram três alvos na Síria. Segundo informações de autoridades militares dos EUA, os ataques atingiram um centro de pesquisa científica com uma pista de decolagem de aviação localizado em Damasco, capital síria, uma instalação de armazenamento de armas químicas em Homs, onde supostamente estaria a reserva de gás Sarin do regime do ditador Bashar al-Assad, e outra instalação próxima e com a mesma função, que continha também um posto de comando da Guarda Revolucionária da Síria.

As informações sobre o ataque foram anunciadas pelo Secretário de Defesa americano, Jim Mattis, e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Joseph Dunford, em pronunciamento após o fim do bombardeios. A ofensiva dos EUA e de seus aliados são uma resposta aos supostos ataques do regime sírio com armas químicas contra a população do país, que deixaram dezenas de mortos e centenas de feridos no último sábado (7).

Segundo Mattis e Dunford, aviões pilotados foram utilizados nas operações. A Síria reagiu inicialmente com mísseis terra-ar para tentar conter os mísseis e uma TV local veiculou a informação de que 13 mísseis Tomahawk foram contidos, informação que não foi confirmada no pronunciamento das autoridades americanas.

Jim Mattis afirmou que não houve, até o momento, relato sobre perdas de unidades americanas e aliadas. O Secretário de Defesa classificou a ofensiva como “uma oportunidade única e uma forte mensagem para dissuadir Assad”.

Em meio à tensão entre Estados Unidos e Rússia, o general Joseph Dunford destacou que os ataques tiveram o “máximo cuidado para não atingir tropas ou alvos russos e evitar a morte de civis”. Não houve, por outro lado, de acordo com Mattis e Dunford, qualquer coordenação ou notificação à Rússia sobre os bombardeios, que empregaram aproximadamente o dobro do armamento utilizado nos ataques americanos à Síria em 2017.

Ainda conforme Jim Mattis, os “Estados Unidos têm grande certeza que os Sírios usaram gás cloro nos ataques do fim de semana em Duma”. O Secretário de Defesa também não excluiu a possibilidade de ter sido empregado gás Sarin simultaneamente.