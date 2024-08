Morre Diana, aos 76 anos, cantora romântica do Brasil nos anos 1970

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora e compositora Diana morreu nesta quarta-feira, aos 76 anos, em sua casa, em Araruama, na região dos Lagos, no litoral fluminense. A artista ficou conhecida nacionalmente nos anos 1970 com canções como Ainda Queima a Esperança (Raul Seixas e Mauro Motta, 1972) e Porque brigamos, versão de I am.. I said… (Neil Diamond, 1971), de Rossini Pinto (1937 – 1985). A informação foi confirmada por seu filho nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada, mas suspeita-se que ela tenha sofrido um ataque cardíaco.

Diana foi casada com Odair José, com quem tinha brigas ruidosas que alimentavam revistas de fofocas. Juntos o casal compôs a música Foi Tudo Culpa do Amor (1974). Nos anos 1980, a cantora perdeu notoriedade quando sua música passou a ser enquadrada como brega e deixou de tocar nas rádios.

Em 2001, Diana lançou um álbum autointitulado com 12 faixas inéditas e mudou a grafia do nome para Diannah. Em 2013, a cantora Bárbara Eugênia regravou um dos maiores sucessos de Diana, É o Que Temos. “Vou sentir muita saudade de você. Das suas brigas, da sua genialidade forte, das suas conversas, e das suas aventuras de shows pelo nordeste, onde você se apresentava para o povo do Brasil”, lamentou o filho, André Iorio, nas redes sociais.

