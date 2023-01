ONU: empresas petrolíferas não são ‘compatíveis com a existência humana’

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, acusou nesta quarta-feira, 18, as maiores empresas de combustíveis fósseis do mundo de se recusarem a abandonar um modelo de negócios que vai contra, em suas palavras, a sobrevivência humana.

Durante o discurso realizado no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Guterres fez duras críticas às maiores empresas petrolíferas do mundo. Muitas, inclusive, enviaram representantes à reunião anual.

O chefe das Nações Unidas afirmou que revelações recentes de que a ExxonMobil sabia, desde a década de 1970, que seu principal produto iria “assar nosso planeta” tornam a indústria do petróleo semelhante à do tabaco, que sabia que o tabagismo levava ao câncer.

“A indústria do petróleo vendeu uma grande mentira. E, como na indústria do tabaco, os culpados devem ser responsabilizados”, declarou.

“Hoje, os produtores de combustíveis fósseis e seus facilitadores ainda estão correndo para expandir a produção, sabendo muito bem que seu modelo de negócios é inconsistente com a sobrevivência humana. Essa insanidade pertence à ficção científica, mas sabemos que o colapso do ecossistema é um fato científico frio e difícil”, completou.

Continua após a publicidade

Um dos principais temas da reunião em Davos foi a necessidade de intensificar o combate global a crise climática. Guterres, no entanto, voltou a dizer que muitas das promessas feitas pelas empresas para alcançar a neutralidade de carbono (emissões líquidas zero) são apenas estratégias de “greenwashing” – o famoso “para inglês ver” do ambientalismo.

O chefe das Nações Unidas destacou que, pra alcançar as metas climáticas acordadas pela comunidade internacional, é preciso o envolvimento total do setor privado, mas os compromissos “são muitas vezes duvidosos ou obscuros”.

“Isso pode induzir o erro entre consumidores, investidores e reguladores com narrativas falsas. Alimenta uma cultura de desinformação climática e confusão”, disse, defendendo que grandes corporações devem apresentar planos críveis e transparentes para atingir a neutralidade de carbono até o final do ano.

O aumento dos preços da energia causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia levou alguns países a intensificar o uso do carvão como substituto do gás natural encarecido, mas Guterres alertou que o mundo estava em uma corrida contra o tempo para reduzir as emissões de carbono.

“A batalha para manter o limite de 1,5º C [acima dos níveis pré-industriais] vivo será vencida ou perdida nesta década”, alegou. “Agora, meus amigos, está sendo perdida.”

Continua após a publicidade