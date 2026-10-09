ONU classifica sanções dos EUA contra o Tribunal Penal Internacional como ‘inaceitáveis’

Ler Resumo





O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos e o Secretário-Geral da ONU criticaram veementemente as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Tribunal Penal Internacional (TPI). A medida, anunciada horas depois de uma ex-juíza da instituição receber o Prêmio Nobel da Paz, foi considerada inaceitável e um duro golpe à justiça internacional. Entenda as motivações e as repercussões dessa ofensiva americana.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, considerou “inaceitáveis” as sanções impostas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Tribunal Penal Internacional (TPI) nesta sexta-feira, 9, poucas horas depois de a ex-juíza da instituição Navi Pillay receber o Prêmio Nobel da Paz.

“Estas sanções — as mais recentes de uma série de medidas de retaliação contra o TPI e sua equipe pelo trabalho que realizam diariamente para promover a responsabilização pelas violações mais graves dos direitos humanos — são inaceitáveis”, declarou Türk em um comunicado.

Türk ainda instou a comunidade internacional a não permitir que essas medidas “tenham um efeito dissuasório sobre aqueles que trabalham para ou com o tribunal na busca por justiça”.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também criticou a medida, chamando-a de “duro golpe”, e disse estar “profundamente alarmado” com as consequências que pode haver.

“A decisão de hoje representa um duro golpe para nossa busca coletiva por justiça penal internacional, da qual o TPI é um pilar fundamental. O secretário-geral reitera seu apoio inabalável à independência do Tribunal e de seus funcionários”, declarou o porta-voz de Guterres, Stephane Dujarric, a jornalistas.

Continua após a publicidade

Novas sanções

As declarações ocorrem após o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmar, em comunicado obtido pela agência de notícias Reuters, que o governo não permitirá que cidadãos dos Estados Unidos sejam processados pelo TPI.

“O presidente Trump jamais permitirá que o Tribunal Penal Internacional processe cidadãos americanos. É por isso que, hoje, os Estados Unidos estão sancionando o Tribunal Penal Internacional. Proibiremos transações com esse tribunal desonesto, cortando seus recursos e prejudicando sua capacidade de operar”, diz o documento.

+ Os recados a Trump na escolha do Nobel da Paz de 2026

Continua após a publicidade

As novas restrições vão além das medidas adotadas anteriormente pelos EUA contra magistrados e promotores da instituição. Com as sanções dirigidas ao próprio tribunal, bancos, seguradoras e empresas de tecnologia americanas podem ser obrigados a interromper a prestação de serviços à corte, dificultando suas operações financeiras e administrativas.

Procurada pela Reuters para comentar a decisão, a vice-procuradora do TPI, Nazhat Shameem Khan, afirmou que as sanções “devem ser condenadas”, mas que não interromperão o trabalho do tribunal.

“As sanções visam minar o Estado de Direito internacionalmente e o trabalho que uma instituição judicial independente está realizando. Nosso trabalho continuará em todas as nossas situações, nossas investigações e nossos processos”, disse Khan.

Continua após a publicidade

Ofensiva contra o TPI

A decisão ocorre em meio às tensões entre Washington e o TPI. Em agosto, o tribunal fez duras críticas aos Estados Unidos após o governo Trump adotar sanções contra sua presidente, Tomoko Akane, e contra o procurador-adjunto Abdoulaye Seye. De acordo com a corte, a medida foi um “ataque flagrante” à independência do organismo judicial. Washington, por sua vez, descreve o órgão como “corrupto e irremediavelmente politizado”.

As sanções americanas têm sido interpretadas como uma resposta às investigações do TPI contra Israel, aliado dos EUA. Em 2024, o tribunal emitiu uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o então ministro da Defesa, Yoav Gallant, acusando-os de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Faixa de Gaza.

+ Ganhadora do Nobel da Paz denuncia ‘genocídio’ em Gaza e virou alvo de Israel

Continua após a publicidade

Os Estados Unidos não são signatários do Estatuto de Roma, tratado que criou o TPI, e historicamente mantêm uma relação de críticas à instituição. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, pediu em agosto que países aliados a Washington na América Latina abandonem o Tribunal Penal Internacional. Ele criticou a atuação da corte e defendeu que nações da região não se submetam à jurisdição do tribunal.

Em 2020, o governo Trump já havia exigido publicamente que o tribunal alterasse seu tratado fundador para impedir qualquer investigação contra o presidente e seus principais auxiliares. O governo Trump já impôs sanções – que incluem proibição de entrada nos Estados Unidos e congelamento de ativos no país – a vários juízes e promotores do TPI, principalmente devido às investigações sobre Israel.