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Governo Trump impõe sanções ao Tribunal Penal Internacional após ex-juíza ganhar Nobel da Paz

Decisão amplia a ofensiva de Washington contra a corte ao punir empresas americanas que prestam serviços ao tribunal

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 12h32
THE HAGUE, NETHERLANDS - JULY 30: Exterior View of new International Criminal Court building in The Hague on July 30, 2016 in The Hague The Netherlands. (Photo by Michel Porro/Getty Images)
Prédio do TPI, na Holanda (Michel Porro/Getty Images)
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Governo Trump impõe sanções ao Tribunal Penal Internacional após ex-juíza ganhar Nobel da Paz Priorize VEJA no Google

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 9, novas sanções contra o Tribunal Penal Internacional (TPI), poucas horas depois de a ex-juíza da instituição Navi Pillay receber o Prêmio Nobel da Paz. A decisão amplia a ofensiva de Washington contra a corte, sediada em Haia, nos Países Baixos, e pode prejudicar seu funcionamento ao punir empresas americanas que prestam serviços ao tribunal.

Em comunicado obtido pela agência de notícias Reuters, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que o governo não permitirá que cidadãos dos Estados Unidos sejam processados pelo TPI.

“O presidente Trump jamais permitirá que o Tribunal Penal Internacional processe cidadãos americanos. É por isso que, hoje, os Estados Unidos estão sancionando o Tribunal Penal Internacional. Proibiremos transações com esse tribunal desonesto, cortando seus recursos e prejudicando sua capacidade de operar”, diz o documento.

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As novas restrições vão além das medidas adotadas anteriormente contra magistrados e promotores da instituição. Com as sanções dirigidas ao próprio tribunal, bancos, seguradoras e empresas de tecnologia americanas podem ser obrigados a interromper a prestação de serviços à corte, dificultando suas operações financeiras e administrativas.

Procurada pela Reuters para comentar a decisão, a vice-procuradora do TPI, Nazhat Shameem Khan, afirmou que as sanções “devem ser condenadas”, mas que não interromperão o trabalho do tribunal.

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“As sanções visam minar o Estado de Direito internacionalmente e o trabalho que uma instituição judicial independente está realizando. Nosso trabalho continuará em todas as nossas situações, nossas investigações e nossos processos”, disse Khan.

Ofensiva contra o TPI

A decisão ocorre em meio às tensões entre Washington e o TPI. Em agosto, o tribunal fez duras críticas aos Estados Unidos após o governo Trump adotar sanções contra sua presidente, Tomoko Akane, e contra o procurador-adjunto Abdoulaye Seye. De acordo com a corte, a medida foi um “ataque flagrante” à independência do organismo judicial. Washington, por sua vez, descreve o órgão como “corrupto e irremediavelmente politizado”.

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As sanções americanas têm sido interpretadas como uma resposta às investigações do TPI contra Israel, aliado dos EUA. Em 2024, o tribunal emitiu uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o então ministro da Defesa, Yoav Gallant, acusando-os de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Faixa de Gaza.

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Os Estados Unidos não são signatários do Estatuto de Roma, tratado que criou o TPI, e historicamente mantêm uma relação de críticas à instituição. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, pediu em agosto que países aliados a Washington na América Latina abandonem o Tribunal Penal Internacional. Ele criticou a atuação da corte e defendeu que nações da região não se submetam à jurisdição do tribunal.

Em 2020, o governo Trump já havia exigido publicamente que o tribunal alterasse seu tratado fundador para impedir qualquer investigação contra o presidente e seus principais auxiliares. O governo Trump já impôs sanções – que incluem proibição de entrada nos Estados Unidos e congelamento de ativos no país – a vários juízes e promotores do TPI, principalmente devido às investigações sobre Israel.

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