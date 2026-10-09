Ganhadora do Nobel da Paz denuncia ‘genocídio’ em Gaza e virou alvo de Israel

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A jurista Navi Pillay, Nobel da Paz 2026, liderou uma comissão da ONU que acusou Israel de genocídio em Gaza, citando destruição e fome como táticas deliberadas para inviabilizar a vida no enclave. Israel, por sua vez, rejeitou veementemente as acusações, classificando-as como “a maior mentira do século” e “difamatórias”, alegando defesa própria.

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Vencedora do Prêmio Nobel da Paz 2026, a renomada jurista Navanethem “Navi” Pillay, que legou precedentes fundamentais para a jurisprudência global no comando de cortes internacionais, também preside atualmente a Comissão Internacional Independente de Inquérito das Nações Unidas sobre os Territórios Palestinos Ocupados, posto no qual esteve à frente de uma das investigações mais inflamáveis do direito contemporâneo: apontou que Israel comete genocídio contra palestinos na Faixa de Gaza.

Em setembro de 2025, o painel sob sua liderança publicou um relatório que concluiu formalmente que o Estado de Israel cometeu atos de genocídio no enclave. Ao discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas naquele ano, Pillay articulou a gravidade dos achados em tom solene e direto.

“Nos últimos dois anos, as ações do governo israelense apontaram consistentemente para um objetivo único e estarrecedor: a destruição sistemática da vida palestina em Gaza”, declarou.

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O relatório

Segundo o documento enviado às Nações Unidas, o Estado israelenses e seus altos líderes agiram com a intenção específica de “destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional e étnico”, imputando responsabilidade criminal inclusive por incitação ao genocídio.

A investigação minuciosa conduzida pela comissão detalhou que o cerco prolongado, a fome infligida e a destruição massiva de infraestruturas vitais — como redes de água, hospitais e terras agrícolas — não constituíram meros danos colaterais de combate, mas sim um padrão deliberado para inviabilizar a vida no enclave.

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No relatório, os peritos sustentaram que a alteração geográfica de Gaza e o deslocamento forçado da população pavimentaram o caminho para a transferência populacional e uma possível anexação de fato. Diante dos diplomatas, ao encerrar seu mandato, Pillay expressou o amargor do colapso institucional: “Dói-me que, na minha última apresentação como presidente desta comissão, o sistema multilateral do pós-Segunda Guerra Mundial tenha falhado em prevenir este genocídio. O sistema internacional se mostrou insuficiente”, disse ela.

Outras investigações de especialistas independentes e comissários das Nações Unidas chegaram a conclusões parecidas, como a da relatora especial para territórios palestinos ocupados Francesca Albanese (que também era cotada nas casas de apostas para receber o Nobel).

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A reação de Israel

A resposta do governo israelense veio carregada de virulência e rejeição irrestrita. Em comunicado oficial emitido logo após a publicação das conclusões, o Ministério das Relações Exteriores do país rechaçou o que definiu como “a verborragia difamatória publicada pela Comissão de Inquérito, espalhando a narrativa maliciosa de ‘genocídio’ em uma tentativa de deslegitimar e demonizar o Estado de Israel”.

Tel-Aviv acusou o comitê internacional de extrapolar seu mandato e atuar como um “antro de ativismo engajado em guerra jurídica”, alegando que o relatório se baseou inteiramente em “falsidades do Hamas, lavadas e repetidas por terceiros” enquanto ignorava as atrocidades cometidas pelos combatentes palestinos.

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O ápice da contraofensiva diplomática ocorreu no plenário da própria ONU, no mês passado, durante o discurso de Benjamin Netanyahu sob o olhar de um salão esvaziado por protestos. Do púlpito, o primeiro-ministro rechaçou veementemente as denúncias de atrocidades e classificou as acusações de genocídio como “a maior mentira do século”.

Dirigindo-se aos diplomatas que abandonavam o recinto em sinal de repúdio, o premiê disparou que os críticos agiam como “covardes morais” e sustentou que, ao combater o Hamas, seu país estava “defendendo a si mesmo e a muitas das nações cujos delegados acabaram de deixar esta sala”.

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Enquanto Israel afirma empregar recursos para minimizar danos a civis, a comissão chefiada por Pillay instou a comunidade global a paralisar o envio de armas e acionar a jurisdição universal — um embate frontal entre a toga internacional e o poder militar que expõe as fraturas de um mundo em crise.