Ganhadora do Nobel da Paz denuncia ‘genocídio’ em Gaza e virou alvo de Israel
Navi Pillay lidera comissão da ONU que revelou destruição e fome 'deliberadas' para inviabilizar vidas palestinas; Netanyahu denuncia 'maior mentira do século'
Vencedora do Prêmio Nobel da Paz 2026, a renomada jurista Navanethem “Navi” Pillay, que legou precedentes fundamentais para a jurisprudência global no comando de cortes internacionais, também preside atualmente a Comissão Internacional Independente de Inquérito das Nações Unidas sobre os Territórios Palestinos Ocupados, posto no qual esteve à frente de uma das investigações mais inflamáveis do direito contemporâneo: apontou que Israel comete genocídio contra palestinos na Faixa de Gaza.
Em setembro de 2025, o painel sob sua liderança publicou um relatório que concluiu formalmente que o Estado de Israel cometeu atos de genocídio no enclave. Ao discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas naquele ano, Pillay articulou a gravidade dos achados em tom solene e direto.
“Nos últimos dois anos, as ações do governo israelense apontaram consistentemente para um objetivo único e estarrecedor: a destruição sistemática da vida palestina em Gaza”, declarou.
+ Quem é Navanethem ‘Navi’ Pillay, ganhadora do Nobel da Paz de 2026
O relatório
Segundo o documento enviado às Nações Unidas, o Estado israelenses e seus altos líderes agiram com a intenção específica de “destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional e étnico”, imputando responsabilidade criminal inclusive por incitação ao genocídio.
A investigação minuciosa conduzida pela comissão detalhou que o cerco prolongado, a fome infligida e a destruição massiva de infraestruturas vitais — como redes de água, hospitais e terras agrícolas — não constituíram meros danos colaterais de combate, mas sim um padrão deliberado para inviabilizar a vida no enclave.
+ Navanethem ‘Navi’ Pillay: os casos mais marcantes na trajetória jurídica da Nobel da Paz
No relatório, os peritos sustentaram que a alteração geográfica de Gaza e o deslocamento forçado da população pavimentaram o caminho para a transferência populacional e uma possível anexação de fato. Diante dos diplomatas, ao encerrar seu mandato, Pillay expressou o amargor do colapso institucional: “Dói-me que, na minha última apresentação como presidente desta comissão, o sistema multilateral do pós-Segunda Guerra Mundial tenha falhado em prevenir este genocídio. O sistema internacional se mostrou insuficiente”, disse ela.
Outras investigações de especialistas independentes e comissários das Nações Unidas chegaram a conclusões parecidas, como a da relatora especial para territórios palestinos ocupados Francesca Albanese (que também era cotada nas casas de apostas para receber o Nobel).
A reação de Israel
A resposta do governo israelense veio carregada de virulência e rejeição irrestrita. Em comunicado oficial emitido logo após a publicação das conclusões, o Ministério das Relações Exteriores do país rechaçou o que definiu como “a verborragia difamatória publicada pela Comissão de Inquérito, espalhando a narrativa maliciosa de ‘genocídio’ em uma tentativa de deslegitimar e demonizar o Estado de Israel”.
Tel-Aviv acusou o comitê internacional de extrapolar seu mandato e atuar como um “antro de ativismo engajado em guerra jurídica”, alegando que o relatório se baseou inteiramente em “falsidades do Hamas, lavadas e repetidas por terceiros” enquanto ignorava as atrocidades cometidas pelos combatentes palestinos.
+ Nobel da Paz 2026: Navi Pillay defendeu Nelson Mandela e lutou contra o apartheid
O ápice da contraofensiva diplomática ocorreu no plenário da própria ONU, no mês passado, durante o discurso de Benjamin Netanyahu sob o olhar de um salão esvaziado por protestos. Do púlpito, o primeiro-ministro rechaçou veementemente as denúncias de atrocidades e classificou as acusações de genocídio como “a maior mentira do século”.
Dirigindo-se aos diplomatas que abandonavam o recinto em sinal de repúdio, o premiê disparou que os críticos agiam como “covardes morais” e sustentou que, ao combater o Hamas, seu país estava “defendendo a si mesmo e a muitas das nações cujos delegados acabaram de deixar esta sala”.
Enquanto Israel afirma empregar recursos para minimizar danos a civis, a comissão chefiada por Pillay instou a comunidade global a paralisar o envio de armas e acionar a jurisdição universal — um embate frontal entre a toga internacional e o poder militar que expõe as fraturas de um mundo em crise.