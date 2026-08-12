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Secretário de Defesa dos EUA pede que países da América Latina deixem Tribunal Penal Internacional

Pete Hegseth fez apelo durante visita ao Panamá e elogiou coalizão de países criada para combater o tráfico internacional de drogas

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 18h56 | Atualizado em 12 ago 2026, 20h43
Homem de meia-idade, cabelo grisalho penteado para trás, terno azul-marinho, camisa branca e gravata listrada, gesticula com as mãos abertas. Ele está em frente a um fundo azul com o logotipo da OTAN e uma bandeira dos EUA parcialmente visível BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 18: U.S. Defense Secretary Pete Hegseth and NATO Secretary General Mark Rutte (not seen) deliver joint statements ahead of the NATO Defence Ministers Meeting at NATO Headquarters in Brussels, Belgium, on June 18, 2026. (Photo by Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images)
O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, ala à imprensa antes da Reunião de Ministros da Defesa da Otan, em Bruxelas. 18/06 (Dursun Aydemir/Anadolu/Getty Images)
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O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, pediu nesta quarta-feira, 12, que países aliados a Washington na América Latina abandonem o Tribunal Penal Internacional (TPI). O apelo foi feito durante um discurso no Panamá, em mais um movimento do governo de Donald Trump para pressionar governos da região a se alinharem à política externa e de segurança do republicano. 

Hegseth criticou a atuação da corte e defendeu que os países latino-americanos não se submetam à jurisdição do tribunal. Os Estados Unidos não são signatários do Estatuto de Roma, tratado que criou o TPI, e historicamente mantêm uma relação de críticas à instituição.

Com sede em Haia, nos Países Baixos, o TPI é uma corte permanente criada para julgar indivíduos acusados dos crimes considerados mais graves pela comunidade internacional, como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão. O tribunal não julga países ou governos, mas pessoas físicas, especialmente autoridades políticas e militares.

A atuação do TPI segue o princípio da complementaridade: a corte intervém quando as autoridades nacionais não têm condições ou não demonstram disposição para investigar e julgar adequadamente os crimes sob sua jurisdição.

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As polêmicas medidas de Donald Trump

No ano passado, o governo Trump já havia exigido publicamente que o tribunal alterasse seu tratado fundador para impedir qualquer investigação contra o presidente e seus principais auxiliares. O governo Trump já impôs sanções – que incluem proibição de entrada nos Estados Unidos e congelamento de ativos no país – a vários juízes e promotores do TPI, principalmente devido às investigações sobre Israel, um de seus principais aliados.

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Na terça-feira 11, quatro organizações de defesa dos direitos humanos processaram o presidente dos Estados Unidos pelas sanções impostas a integrantes do TPI, sob o argumento de que as medidas impedem vítimas de crimes de guerra de buscar justiça.

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“Trata-se de um abuso de poder ilegal que constitui um ataque frontal ao Estado de Direito, à independência de juízes, promotores e advogados, aos princípios básicos que sustentam a ordem jurídica internacional e ao princípio de acesso à Justiça”, afirma a ação.

‘Escudo das Américas’

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Durante a passagem pelo Panamá, Hegseth também celebrou a iniciativa conhecida como “Escudo das Américas”, uma coalizão formada por países da região para ampliar a cooperação no combate ao tráfico internacional de drogas.

A proposta se encaixa na estratégia do governo Trump de ampliar a atuação conjunta dos Estados Unidos com governos latino-americanos em operações de segurança e combate ao narcotráfico. O Panamá ocupa uma posição estratégica nesse esforço por sua localização e pelo papel que desempenha nas rotas de circulação de drogas entre a América do Sul, a América Central e os Estados Unidos.

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Tribunal Penal Internacional - TPI
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