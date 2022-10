ONU aponta ‘fracasso lamentável’ na contenção da crise climática

Um novo relatório das Nações Unidas (ONU) sobre a crise climática avaliou que países fracassaram em cumprir metas de redução de emissões de carbono. De acordo com o documento, publicado nesta quinta-feira, 27, a única maneira de limitar os piores impactos da crise climática é uma “rápida transformação das sociedades”.

A agência ambiental da ONU disse que não existe “nenhum caminho confiável” para limitar o aumento da temperatura global em 1,5°C, meta acordada internacionalmente. Especialistas da organização concluíram que o progresso em cortes de emissões de CO2 prometidos pelos países foi “lamentavelmente inadequado”.

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas do ano passado, os Estados-membros concordaram em aumentar suas promessas. Contudo, com a próxima cúpula sobre o clima se aproximando, apenas algumas dúzias de nações alcançaram as metas propostas.

A agência estima que mesmo que as atuais promessas de ação fossem cumpridas integralmente até 2030, ainda resultariam em um aumento no aquecimento global de cerca de 2,5°C, acima do limite previsto, e provocariam desastres ambientais em todo o mundo.

Cientistas argumentaram que o aumento de 1°C até o momento já causou desastres climáticos, como inundações e tempestades que devastaram países como o Paquistão e Porto Rico.

“Tivemos nossa chance de fazer mudanças incrementais, mas esse tempo acabou. Somente uma transformação radical de nossas economias e sociedades pode nos salvar da aceleração do desastre climático”, argumentou Inger Andersen, diretora-executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) ao jornal britânico The Guardian.

O relatório da ONU indica que, até mesmo metas radicais como zerar as emissões de gases poluentes até 2050 não seriam capazes de conter o ritmo acelerado do derretimento glacial. Segundo os cálculos da organização, as emissões globais devem cair 50% até 2030 para manter o limite de 1,5°C vivo.

Novos relatórios da Agência Internacional de Energia e do órgão climático da ONU chegaram a conclusões igualmente duras, com o último descobrindo que as promessas nacionais mal reduziram as emissões projetadas em 2030, em comparação com os níveis de 2019.

A solução indicada pelos especialistas é implementar urgentemente ações governamentais, incluindo regulamentação e impostos sobre questões ambientais. O redirecionamento do sistema financeiro internacional e mudanças no comportamento do consumidor também foram citados como caminhos para a redução dos impactos climáticos.