ONU alerta para ‘guerra em larga escala’ entre Israel e Hamas

A troca de mísseis e foguetes entre Israel e a Faixa de Gaza continua pelo terceiro dia seguido nesta quarta-feira, 12, e cresce a preocupação internacional de que a situação saia de controle. O enviado especial da ONU para o Oriente Médio, Tor Wennesland, alertou que as partes se dirigem a uma “guerra em larga escala” e pediu o fim imediato dos enfrentamentos.

Ao todo, os conflitos já deixaram 54 mortos – 48 palestinos e seis israelenses. Entre as vítimas da Faixa de Gaza há pelo menos 13 crianças, segundo as autoridades locais.

Israel realizou centenas de ataques aéreos contra Gaza desde segunda. Ao todo, de acordo com as autoridades locais, o Hamas disparou mais de 1.000 foguetes durante 38 horas, a grande maioria deles contra Tel Aviv.

“Detenham imediatamente os disparos. Essa escalada se dirige a uma guerra em larga escala. Os líderes de todos os lados devem se comprometer com uma desescalada. Uma guerra em Gaza seria devastadora e o povo pagaria o preço”, afirmou Wennesland em suas redes sociais na noite de terça-feira 11.

Stop the fire immediately. We’re escalating towards a full scale war. Leaders on all sides have to take the responsibility of deescalation. The cost of war in Gaza is devastating & is being paid by ordinary people. UN is working w/ all sides to restore calm. Stop the violence now

