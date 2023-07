Onda de calor extremo provoca corrida aos hospitais no Japão

A onda de calor extremo que vem atingindo a Europa, os Estados Unidos e a Ásia está pondo países como o Japão em alerta e causando danos à população. A Agência de Defesa Civil japonesa informou neste sábado, 29, que desde o início do mês, as altas temperaturas já levaram milhares de pessoas a serem socorridas nos hospitais.

Em todo o território japonês, só em julho, as unidades hospitalares registraram 7.235 casos de insolação. Até agora, duas pessoas já morreram em decorrência do calor intenso, 2 279 tiveram que ficar internadas e outras 4 911 foram socorridas, mas apresentavam condições razoáveis e foram liberadas. Segundo os registros das autoridades locais, a maior parte dos pacientes tinha 65 anos ou mais. A orientação é que a população redobre os cuidados em locais abertos, como parques e campos esportivos.

A primeira semana de julho foi a mais quente já registrada no planeta, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM). No Japão, a agência meteorológica local recomendou medidas de precaução à população durante esse período, com temperaturas que podem chegar a 39ºC, o que representa um recorde no país. As temperaturas extremas neste verão sucedem a primavera mais quente no Japão nos últimos cem anos.

Nos Estados Unidos, a onda de extremo calor também vem levando autoridades a emitirem alertas. Este mês, a cidade de Phoenix, capital do Arizona, registrou por mais de quinze dias consecutivos temperaturas acima dos 43°C, segundo o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês). O Vale da Morte, na Califórnia, um dos lugares mais quentes da Terra, alcançou temperaturas que beiram os 54°C.

Desde o início do mês, a Europa também vem sofrendo com o calor extremo. O centro meteorológico italiano CNI emitiu um alerta para “a onda de calor mais intensa do verão (Hemisfério Norte) e uma das mais severas de todos os tempos”. O Sul da Itália, de acordo com as autoridades, pode registrar temperaturas acima de 38°C na Sardenha, Sicília, Calábria e Apúlia, com “máximas de 40°C ou mais”. Em Roma, as temperaturas em julho já superaram os 40ºC nas últimas semanas.