Oitavo avião da FAB sai de Israel; não há previsão de novos embarques

O oitavo voo da Força Aérea Brasileira (FAB) desde o início da guerra em Israel deixou a região de Tel Aviv neste domingo, 22. A aeronave faz a repatriação de 209 passageiros e 9 animais domésticos. O pouso está previsto para às 4h de segunda-feira, 23, no aeroporto internacional do Galeão (RJ).

A articulação para repatriar os brasileiros começou no último dia 7 de outubro. Ao todo, cerca de 1.400 pessoas foram resgatadas por aeronaves militares brasileiras. Segundo levantamentos da embaixada brasileira, aproximadamente 2.700 pessoas manifestaram o interesse de retornar ao Brasil. Cidadãos sem passagem aérea, não residentes, idosos, gestantes, mulheres e crianças são classificados como prioridade nesse processo.

O comunicado do Itamaraty diz que não há previsão para novos embarques de brasileiros repatriados. Segundo a entidade, tendo em vista as condições locais atuais e a operação regular do aeroporto Ben Gurion, “não se preveem voos adicionais”. Uma outra aeronave da FAB está em Cairo, no Egito, e aguarda instruções da embaixada. O Itamaraty informa ainda que um grupo de cerca de 30 brasileiros que aguarda retirada da Faixa de Gaza segue abrigado nas localidades de Khan Younis e Rafah, próximos ao Egito.