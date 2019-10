OEA acertou ao pedir recontagem de votos de Evo Morales, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro considerou acertada a decisão da Organização dos Estados Americanos (OEA) de pedir recontagem dos votos nas eleições que levaram à vitória de Evo Morales nas eleições na Bolívia. “No meu entender a OEA tomou decisão acertada pedindo revisão da recontagem dos votos. Queremos que Bolívia permaneça país amigo nosso, temos negócios com eles, em especial do gás, mas não abrimos mão da questão democrática”, afirmou o presidente. A declaração foi feita neste domingo, 27, durante visita do presidente brasileiro a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Reconduzido ao cargo depois de uma recontagem de votos, Evo Morales usou as redes sociais neste sábado, 26, para desafiar seus opositores a provar que houve fraude em sua reeleição em primeiro turno ao afirmar que uma auditoria internacional seria bem-vinda. Autoridades eleitorais afirmam que Morales venceu com uma diferença de poucos votos, mas o suficiente para evitar um segundo turno em dezembro, o que acabou unindo seus oponentes contra ele.

“Escutamos as posições dos ministérios das Relações Exteriores da Colômbia, Argentina, Brasil e EUA. Convido a esses e outros países a participarem da auditoria que propusemos. Que se revise todas as atas. Se na conclusão do processo a fraude for comprovada, partimos para um segundo turno”, escreveu Morales em sua conta oficial no Twitter.

Bolsonaro também se manifestou sobre os protestos no Chile, depois da marcha que levou mais de 1,2 milhão de pessoas núlati ma sexta-feira, 25. “Questão interna. Tenho bom relacionamento com [o presidente chileno Sebastián] Piñera, espero que lá tudo seja resolvido. Mas, logicamente, o que aconteceu num primeiro momento, com depredação do patrimônio, preocupa a todos nós”, disse ele. Com saldo de 19 mortos e 535 feridos, as manifestações que começaram na semana passada no país são explicadas por VEJA na edição impressa da semana.