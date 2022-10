Obama: democratas são ‘estraga prazeres’ e precisam se comunicar melhor

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reconheceu que Partido Democrata, pelo qual foi eleito, pode ser “estraga prazeres” com suas mensagens de campanha abstratas. Para ele, os democratas poderiam se conectar melhor com os seus eleitores enfatizando o que eles sentem no dia a dia.

A fala de Obama foi dita durante uma entrevista para o podcast Pod Save America, em que o ex-líder americano relembrou que “costumava ter problemas” quando soava profissional demais, principalmente quando ia até o púlpito para falar sobre políticas utilizando linguagem teórica e não se conectava diretamente com a população em geral.

“Não é assim que as pessoas pensam sobre questões [políticas]. As pessoas pensam nelas em termos que se relacionam mais com o dia a dia. Como a política é relevante para as coisas com as quais me importo mais profundamente? Minha família, meus filhos, um trabalho que me dê satisfação, me divertir. Não podemos ser estraga prazeres”, disse ele.

O ex-presidente acrescentou que os eleitores não querem ter a sensação de que os políticos estão “pisando em ovos”, mas sim um reconhecimento de que eles são seres humanos e podem dizer as coisas de maneira errada ou cometer erros.

Para ele, essa atitude de passar um pouco mais de realidade é algo que tem ajudado o Partido Republicano a neutralizar a propaganda sistemática que é bombeada pela Fox News e por outros meios de comunicação convencionais.

Ao enfrentar uma série de linhas de ataque relacionadas à guerra cultural dos republicanos, os democratas acabam se perdendo em suas próprias terminologias. Para corroborar sua fala, Obama usou como exemplo termos como “latinx” – que tem como objetivo superar a distinção de gênero entre latino e latina – e “defund the police” (tirar o financiamento da polícia), que causam confusão entre a maioria dos eleitores.

Uma pesquisa realizada pelo portal de notícias Politico apontou que grande parte dos democratas acham que o partido se tornou pregador, julgador e focado nas guerras culturais.

Os comentários de Obama acontecem a menos de um mês das eleições legislativas nos Estados Unidos, que provavelmente farão com que o Partido Democrata perca a maioria na Câmara. De acordo com levantamento recente feito pelo jornal americano The New York Times, 49% dos eleitores se disseram inclinados a votar em candidatos republicanos, enquanto 45% pensam em escolher representantes democratas.

Outro dado preocupante para o partido é o apoio das mulheres que se identificam como independentes. Em setembro, 14% delas diziam apoiar políticos democratas, enquanto em outubro 18% afirmaram escolher republicanos.

Hoje, ao analisar as mulheres em geral, há um empate entre as siglas, sendo que, no mês passado, o Partido Democrata tinha uma vantagem de 11 pontos percentuais.