O reforçado policiamento durante procissão de coroação de Charles III

Nas ruas adjacentes à procissão da coroação do rei Charles III foi montada uma grande infraestrutura com banheiros químicos, postos médicos, estações de água e até food trucks. O policiamento, no entanto, que chama atenção: a segurança foi reforçada e mais de 29.000 agentes estão envolvidos na operação.

Escoteiros, fãs da realeza e pessoas de diversas partes do Reino Unido e do mundo aguardam ansiosamente o momento de ver os integrantes da Família Real britânica de perto.

“É uma coisa incrível. Realmente amamos a realeza, queremos muito ver a carruagem com o rei Charles. Chegamos ontem de Cotswolds e mal podemos esperar por tudo”, disse a inglesa Donna Nixon, 54, que veio acompanhada do filho, Max, 12, e da amiga Kate Pile, 54, com a filha Martha Pile, 14.