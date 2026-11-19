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Em cúpula histórica na China, Donald Trump propôs a Vladimir Putin e Xi Jinping um pacto de desarmamento nuclear. Apesar do compromisso formal por diálogo, exigências de Pequim e divergências sobre arsenais expõem os limites da negociação. Entenda os bastidores do encontro.

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Em reunião na cidade chinesa de Shenzhen nesta quinta-feira, 19, os presidentes Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump abordaram o espinhoso tema do desarmamento nuclear, uma prioridade na histórica cúpula para os Estados Unidos, que desejam firmar um tratado sobre bombas atômicas com Rússia e China.

Trump argumentou que os três países, donos dos maiores arsenais do mundo, estão em “uma posição única” para reduzir o número de armas nucleares e “para diminuir o risco de que essas armas venham a ser usadas algum dia”, embora tenha reconhecido que é “algo muito difícil de concretizar”.

“É preciso fazer todo o possível para evitar uma guerra nuclear”, defendeu Xi, que descreveu a arma atômica como uma “espada de Dâmocles” suspensa sobre a humanidade.

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Acordo no horizonte?

O presidente chinês, no entanto, hesita em entrar em um tratado com os países de Trump e Putin. Desde fevereiro, quando expirou o Novo START, acordo bilateral entre Estados Unidos e Rússia que limitava os arsenais das duas potências, esses dois países querem trazer a China para um eventual novo acordo.

O gigante asiático, por sua vez, exige que Washington e Moscou reduzam seus enormes arsenais nucleares antes de negociar seu próprio armamento. Para o governo Xi, não há arranjo possível antes da paridade nuclear.

Rússia e Estados Unidos possuem cerca de 90% de todas as armas nucleares no planeta. O tamanho de seus respectivos estoques (ou seja, ogivas utilizáveis) tem se mantido relativamente estável, mas ambos os países estão implementando extensos programas de modernização. Em seguida, vem a China, com cerca de 600 bombas, embora seja o arsenal que mais cresça: avaliações de agências americanas estimam que o total dispare para 1.000 antes de 2030.

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Em comunicado conjunto que os três líderes chamaram de “declaração de paz”, eles se comprometeram a “manter diálogo sobre a redução de riscos nucleares” e a “prevenção da proliferação de armas nucleares”.

‘Amigo’

A histórica cúpula foi precedida por encontros bilaterais entre Trump e os outros dois presidentes, que haviam se reunido separadamente na véspera.

Em seu encontro com Putin, o primeiro desde agosto de 2025, o americano referiu-se ao russo como seu “amigo”, ao que este respondeu em inglês: “Encantado em ver você”.

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Trump e Xi se reuniram em seguida, pela terceira vez neste ano. O líder americano destacou sua “excelente relação há muitos anos” e Xi celebrou que seus laços são “estáveis e melhoraram”.

Alguns observadores apontaram que o encontro significará um impulso para Xi e sobretudo para Putin, marginalizado pelo Ocidente desde a invasão da Ucrânia em 2022. Já para a imagem de Trump, pode ter repercussões negativas.

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A reunião “dá a Putin uma plataforma para legitimar sua guerra de agressão contra a Ucrânia aparentemente com poucas consequências”, disse Lyle Morris, do Asia Society Policy Institute, à agência de notícias AFP.

“Xi Jinping e Vladimir Putin estão manipulando Donald Trump como se fosse um violino barato”, disparou o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.