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Em encontro histórico na China, Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin assinaram uma declaração conjunta focada em quatro áreas: reforma da ONU, oferta de petróleo, críticas ao TPI e controle nuclear. O documento revela o jogo de forças e os interesses em disputa entre as superpotências.

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Os presidentes das três maiores potências do mundo, Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, emitiram uma declaração conjunta nesta quinta-feira, 19, após uma reunião trilateral histórica na cidade chinesa Shenzhen, às margens da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

A chamada “declaração de paz” foi sucinta, dividida em quatro tópicos, mas muito reveladora em termos de quem conseguiu se sobrepor aos interesses de quem.

1. Reforma da ONU

Estados Unidos, Rússia e China se comprometeram no documento a reformar as Nações Unidas “de modo que a organização possa responder de forma mais eficaz aos desafios globais e alinhar-se à sua missão fundamental de promover a paz e a segurança internacionais”.

As três nações são membros permanentes, com direito a veto, do Conselho de Segurança da ONU. Washington istoricamente resistiu a mudanças que reduzam esse tipo de poder máximo em um dos únicos braços das Nações Unidas com decisões vinculantes, ou seja, cujo cumprimento é obrigatório via mecanismos de fiscalização e punição (sanções).

Xi e Putin, por sua vez, têm maior interesse em expandir o número de aliados, em especial do Sul Global e países em desenvolvimento, no órgão onde também são membros permanentes o Reino Unido e a França, próximos dos Estados Unidos.

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2. Produção de petróleo

Os líderes “planejam aumentar a produção e o fornecimento de produtos derivados de petróleo, em benefício de todas as nações”, informou a declaração, e “reafirmaram a importância de fluxos energéticos estáveis”. O compromisso vem enquanto o Estreito de Ormuz, rota marítima por onde passava um quinto do petróleo e gás consumidos no planeta antes da guerra, continua essencialmente fechado desde o início da guerra dos Estados Unidos contra o Irã.

A busca por uma maior produção de petróleo e fluxos de energia estáveis ​​atende a interesses que, embora distintos, se sobrepõem para a China, os Estados Unidos e a Rússia. Como grande importadora de petróleo bruto — altamente dependente de remessas do Oriente Médio e exposta aos distúrbios nas proximidades do Estreito de Ormuz —, Pequim tem um interesse direto em garantir um suprimento de energia constante e preços controlados, visando proteger seu crescimento econômico.

Para Trump, uma oferta maior e mercados de energia mais estáveis ​​ajudam a aliviar a inflação e as pressões econômicas decorrentes do conflitos, um dos motivos que impulsionaram a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. E a Rússia, na qualidade de grande produtora, beneficia-se da manutenção de seus canais de exportação e de sua posição estratégica como fornecedora de energia mais barata — inclusive para compradores asiáticos. Putin já tem se beneficiado, porém, dos preços mais elevados, vendendo combustíveis com ágio devido à alta do Brent apesar das sanções impostas devido à guerra na Ucrânia.

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3. Tribunal Penal Internacional (TPI)

Os três líderes também emitiram um alerta ao Tribunal Penal Internacional (TPI) e órgãos semelhantes, afirmando que cortes internacionais não devem passar por cima do “consentimento dos Estados” nem do “respeito pelas imunidades de autoridades estatais”. O tribunal independente com sede em Haia, nos Países Baixos, foi criado para investigar e julgar indivíduos acusados de crimes internacionais graves, como genocídio e crimes de guerra, sem substituir os tribunais nacionais.

Pequim frequentemente acusa o tribunal de adotar critérios seletivos ou “padrões duplos”. Putin é, pessoalmente, alvo de um mandado de prisão do TPI por crimes de guerra cometidos na Ucrânia, incluindo uma acusação de sequestro sistemático de crianças ucranianas para doutrinação na Rússia.

Trump, por sua vez, impôs uma série de sanções econômicas ao TPI e seus magistrados e funcionários, em aparente reação ao mandado de prisão contra o premiê israelense Benjamin Netanyahu, por crimes relacionados à guerra em Gaza. A Casa Branca também instou aliados a deixarem o Estatuto de Roma, que fundou o TPI, e tenta descredibilizar a instituição.

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Nenhum dos três países é membro do TPI. Não é preciso sê-lo para que autoridades locais sejam investigadas, mas não há mecanismo para forçar a colaboração de nações que não assinaram o Estatuto de Roma.

4. Acordo nuclear

As três potências concordaram em “manter diálogo sobre a redução de riscos nucleares” e a “prevenção da proliferação de armas nucleares”. Um potencial tratado nuclear entre Estados Unidos, Rússia e China era a prioridade de Donald Trump na pauta deste encontro.

Depois que expirou, no início deste ano, o Novo START, que impunha limites aos arsenais de Washington e Moscou há mais de quinze anos, o presidente americano rejeitou renovar o acordo e insistiu em incluir Pequim em um arranjo “maior e melhor”.

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Xi, porém, resiste em assinar um tratado sem posição de paridade e que atrase o desenvolvimento nuclear chinês: apesar de ser o arsenal que mais cresce no mundo, ainda está muito atrás do número de ogivas russas e americanas.