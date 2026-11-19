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Na cúpula da Apec, Xi Jinping propôs cooperação com os EUA para manter a inteligência artificial sob controle humano. Donald Trump, porém, rejeitou regras globais para não sufocar a inovação. Entenda as divergências e os riscos de segurança que colocam as duas potências em alerta.

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O presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta quinta-feira, 19, uma colaboração entre seu país e os Estados Unidos no setor de inteligência artificial (IA), com o intuito de manter a tecnologia “sob controle humano”.

“A China e os Estados Unidos devem fortalecer a comunicação e a coordenação para prevenir riscos à segurança relacionados à inteligência artificial e garantir que ela permaneça sempre sob controle humano”, afirmou ele, segundo a agência de notícias estatal Xinhua, durante reunião às margens da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), na cidade chinesa de Shenzhen.

Divergências

Os líderes das duas maiores potências mundiais em IA, porém, divergiram sobre as melhores abordagens de governança tecnologia: enquanto Xi falou em cooperação e preveção de riscos, o presidente Donald Trump alertou que a regulamentação poderia prejudicar a inovação e declarou que os Estados Unidos se opõem a qualquer tipo de “regulamentação globalista” da inteligência artificial.

“É uma ‘superinteligência’, mas precisamos ficar atentos”, disse Trump em discurso na reunião da Apec, utilizando seu termo preferido para se referir à IA. “Precisamos ser cautelosos. Devemos valorizá-la. É algo quase inteiramente positivo, mas apresenta alguns aspectos negativos, e precisamos ter muito cuidado ao lidar com esses elementos. Portanto, opomo-nos a qualquer forma de regulamentação globalista — ou a qualquer medida que vise controlar e sufocar essa ‘superinteligência’ — e, francamente, não permitiremos que isso aconteça”, acrescentou.

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Preocupações

Apesar da intensa rivalidade tecnológica entre Estados Unidos e China, ambas nações compartilham preocupações quanto aos riscos de segurança da IA ​​— que vão desde ataques cibernéticos contra infraestruturas críticas até o uso da tecnologia para o desenvolvimento de armas biológicas.

Outro ponto de atenção diz respeito aos agentes de IA que operam sem supervisão — ferramentas capazes de realizar tarefas no mundo real, online, com intervenção humana mínima. O tema ganhou destaque após bots da OpenAI, criadora do ChatGPT, terem invadido sites como um portal do governo australiano e diversas páginas do governo americano, episódios seguidos por relatos semelhantes envolvendo outros laboratórios de pesquisa.

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O uso militar e a vigilância em massa também representam potenciais pontos de conflito entre as duas principais potências mundiais em inteligência artificial. Em setembro, Trump e Xi concordaram em criar um canal para comunicação urgente sobre incidentes envolvendo IA, cujos detalhes deverão ser definidos nos próximos dias.

Pairando sobre as negociações está a renúncia de Jensen Huang como CEO da gigante americana de chips Nvidia, após vir à tona que ele teria se envolvido em um affair com uma suposta espiã chinesa.