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Em encontro histórico na China, Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping assinaram uma declaração conjunta com metas sobre energia, reforma da ONU, limites a tribunais internacionais e riscos nucleares. Confira os desdobramentos e os bastidores desse pacto que redesenha a geopolítica global.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embarcou no Air Force One nesta quinta-feira, 19, para deixar a China na sequência de uma reunião trilateral histórica com seus homólogos russo, Vladimir Putin, e chinês, Xi Jinping. Logo depois, os líderes publicaram uma “declaração de paz”, comunicado conjunto a respeito dos principais pontos acordados no encontro.

O documento é sucinto, e dividido em quatro tópicos. Em primeiro lugar, China, Rússia e Estados Unidos se comprometeram a reformar as Nações Unidas “para promover a paz e a segurança internacionais”, sem dar detalhes. As três nações são membros permanentes, com direito a veto, do Conselho de Segurança da ONU, e historicamente hesitaram em avançar com mudanças que reduzam esse tipo de poder máximo em um dos únicos braços do organismo internacional com decisões vinculantes, ou seja, cujo cumprimento é obrigatório via mecanismos de fiscalização e punição (sanções).

No entanto, Xi e Putin têm maior interesse em expandir o número de aliados, em especial países do Sul Global, no órgão onde também são membros permanentes o Reino Unido e a França, próximos dos Estados Unidos.

O segundo ponto da declaração diz respeito a uma questão de ordem mais prática. Em meio às convulsões nos mercados globais de energia, em especial as causadas pela guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, que se espalhou por outros países do Oriente Médio, Trump, Xi e Putin concordaram em “aumentar a produção e o fornecimento de produtos derivados de petróleo, em benefício de todas as nações”.

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Especialistas alertam, porém, que não adianta aumentar a produção sem fluxo. O Estreito de Ormuz, rota marítima entre Irã e Omã por onde passava um quinto do petróleo e gás consumidos no planeta antes da guerra, continua essencialmente fechado e registra ataques intermitentes vindos tanto das forças iranianas quanto americanas.

Os três líderes também emitiram um alerta ao Tribunal Penal Internacional (TPI) e órgãos semelhantes, afirmando que cortes internacionais não devem passar por cima do “consentimento dos Estados” nem do “respeito pelas imunidades de autoridades estatais”. O tribunal independente com sede em Haia, nos Países Baixos, foi criado para investigar e julgar indivíduos acusados de crimes internacionais graves, como genocídio e crimes de guerra, sem substituir os tribunais nacionais.

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Pequim frequentemente acusa o tribunal de adotar critérios seletivos ou “padrões duplos”. Putin é, pessoalmente, alvo de um mandado de prisão do TPI por crimes de guerra cometidos na Ucrânia, incluindo uma acusação de sequestro sistemático de crianças ucranianas para doutrinação na Rússia. Trump, por sua vez, impôs uma série de sanções ao TPI e seus magistrados e funcionários, em aparente reação ao mandado de prisão contra o premiê israelense Benjamin Netanyahu, por crimes relacionados à guerra em Gaza. A Casa Branca também instou aliados a deixarem o Estatuto de Roma, que fundou o TPI.

Nenhum dos três países é membro do TPI. Não é preciso sê-lo para que autoridades locais sejam investigadas, mas não há mecanismo para forçar a colaboração de nações que não assinaram o Estatuto de Roma.

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Por fim, as três maiores potências nucleares do planeta concordaram ainda em “manter diálogo sobre a redução de riscos nucleares” e a “prevenção da proliferação de armas nucleares”. Uma das prioridades de Trump neste encontro era discutir um potencial tratado nuclear envolvendo Estados Unidos, Rússia e China, depois que expirou, no início deste ano, o Novo START, que impunha limites aos arsenais de Washington e Moscou há mais de quinze anos.

O presidente americano rejeitou renovar o acordo e insiste em incluir Pequim em um arranjo “maior e melhor”. Xi, porém, resiste em assinar um tratado sem posição de paridade e que atrase o desenvolvimento nuclear chinês: apesar de ser o arsenal que mais cresce no mundo, ainda está muito atrás do número de ogivas russas e americanas.

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Leia a “declaração de paz” na íntegra:

Xi Jinping, Presidente da República Popular da China, Vladimir Putin, Presidente da Federação da Rússia, e Donald J. Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, reuniram-se em Shenzhen, no dia 19 de novembro de 2026. Os chefes de Estado da Rússia e dos Estados Unidos expressaram seu agradecimento à China por sediar esta histórica cúpula trilateral. Os três chefes de Estado realizaram uma troca aprofundada de pontos de vista sobre a atual situação internacional e comprometeram-se a manter a estabilidade estratégica e a segurança internacional.

1. Na qualidade de membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a China, a Rússia e os Estados Unidos comprometeram-se a reformar a ONU, de modo que a organização possa responder de forma mais eficaz aos desafios globais e alinhar-se à sua missão fundamental de promover a paz e a segurança internacionais.

2. Os três países planejam aumentar a produção e o fornecimento de produtos derivados de petróleo, em benefício de todas as nações. Eles reafirmaram a importância de fluxos energéticos estáveis.

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3. Os três chefes de Estado reconheceram que o princípio do consentimento dos Estados e o respeito pelas imunidades de autoridades estatais são de suma importância, e concordaram que o Tribunal Penal Internacional — bem como outros órgãos semelhantes — não deve abusar de sua jurisdição.

4. Os três chefes de Estado reafirmaram que uma guerra nuclear não pode ser vencida e jamais deve ser travada. Os três países manterão um diálogo sobre a redução de riscos nucleares e a prevenção da proliferação de armas nucleares.