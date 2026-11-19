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Em cúpula inédita na China, Donald Trump se reuniu com Vladimir Putin e Xi Jinping. O encontro de líderes acendeu alertas no Ocidente sobre uma nova divisão de esferas de influência global e gerou fortes críticas ao presidente americano pelo afago a Moscou em plena guerra na Ucrânia.

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Os presidentes da China, dos Estados Unidos e da Rússia se reuniram nesta quinta-feira, 19, em sua primeira cúpula trilateral, que, segundo o presidente Donald Trump, “fez história”.

Seu encontro com Xi Jinping e Vladimir Putin, realizado no polo tecnológico chinês de Shenzhen, sede do fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), durou cerca de uma hora e 20 minutos.

A cúpula foi precedida por encontros bilaterais entre Trump e os outros dois presidentes, que haviam se reunido separadamente na véspera.

‘Amigo’

Embora o chinês e o russo tenham muito mais proximidade, negócios e interesses comuns do que o americano com eles, em seu encontro com Putin, o primeiro desde agosto de 2025, Trump o chamou de “amigo”, ao que este respondeu em inglês: “Encantado em ver você”.

O conclave alimentou temores de que os líderes das três potências mundiais queiram dividir o mundo em esferas de influência, por exemplo decidindo o destino da Ucrânia sem consultar Kiev nem a Europa.

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A reunião ocorreu em meio ao agravamento das tensões entre Kiev e Washington. Nas últimas semanas, Trump anunciou um acordo com o Kremlin para comprar diesel russo e suspendeu temporariamente as sanções sobre o setor petrolífero do país, um passo atrás na pressão econômica sobre o governo de Putin.

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O desgaste aumentou após Trump afirmar novamente que a Ucrânia deveria substituir Zelensky como presidente que, por sua vez, vem levantando suspeitas de interruoções propositais no sistema Starlink, de Elon Musk, do qual as forças ucranianas dependem, e no compartilhamento de informações de inteligência pelo Pentágono.

Projeção para Putin

Embora não tenha havido nenhuma declaração após a cúpula desta quinta sobre a guerra na Ucrânia, alguns observadores apontaram que o encontro significará um impulso para Xi e sobretudo para Putin, marginalizado pelo Ocidente desde a invasão da Ucrânia em 2022. Já para a imagem de Trump, pode ter repercussões negativas.

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A reunião “dá a Putin uma plataforma para legitimar sua guerra de agressão contra a Ucrânia aparentemente com poucas consequências”, disse Lyle Morris, do Asia Society Policy Institute, à agência de notícias AFP.

“Xi Jinping e Vladimir Putin estão manipulando Donald Trump como se fosse um violino barato”, disparou o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.