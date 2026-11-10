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O que diz Trump sobre pedido de impeachment contra Hegseth

Chefe do Pentágono tornou-se alvo de inquérito por operações militares no Irã após guerra ser apontada pelos republicanos como motivo da derrota nas midterms

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 11h32
Dois homens brancos, um de cabelo escuro e outro loiro, em primeiro plano, com bandeiras dos EUA e o selo presidencial ao fundo. O homem da esquerda, de terno azul e gravata estampada, olha para a direita. O homem da direita, de terno azul e gravata vermelha, fala com a boca aberta, olhando para a esquerda.
O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth (esq.), ao lado do presidente Donald Trump. 21/10/2026 -  (Aaron Schwartz/Bloomberg/Getty Images)
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O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, tornou-se alvo de um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados na segunda-feira 9 com acusações relacionadas à condução da guerra contra o Irã, após o impopular conflito ser apontado por diversos republicanos, incluindo o vice-presidente J.D. Vance, como o principal motivo por trás de sua derrota acachapante nas eleições de meio de mandato da semana passada. A casa legislativa pode colocar sua destituição em votação já nesta quarta, 11.

Em coletiva de imprensa no Pentágono, Hegseth defendeu seu “histórico exitoso” à frente da pasta e classificou as operações militares no Oriente Médio como uma “empreitada necessária”. Ele dispensou o processo como um mero “espetáculo político” e “sabotagem” do deputado republicano Thomas Massie, que apresentou as acusações poucos meses antes de encerrar seu mandato.

“O que um congressista insatisfeito e derrotado está tentando fazer não é fiscalização, nem busca por responsabilização”, afirmou o secretário de Defesa. “É um espetáculo político, um manifesto pessoal movido por ego e ressentimento. É a tentativa de um homem, em seus últimos dias no Congresso, de causar danos a este presidente, a este país e — o que é ainda mais irresponsável — aos guerreiros que o defendem”, disparou.

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O inquérito, que reúne oito acusações, questiona principalmente a condução da guerra contra o Irã sem autorização do Congresso americano, mas também enumera como problemáticas uma série de outras ações — incluindo ataques abrangentes aos rebeldes hutis do Iêmen, a campanha de bombardeios a supostos “barcos do narcotráfico” no Caribe, a captura de Nicolás Maduro na Venezuela.

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O que diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou claro, por diversas vezes, que mantém seu apoio ao secretário, um de seus principais aliados. Na semana passada, apesar de ter admitido que a guerra ao Irã contribuiu para a derrota de republicanos nas urnas, ele classificou a iniciativa de impeachment como “terrível”.

“Tudo o que fazem é falar em impeachment — querem aplicar isso a todo mundo”, disse ele, que sofreu duas tentativas de destituição durante o primeiro mandato, em 2019 e 2021. “Se quiséssemos entrar nesse jogo, poderíamos jogar tão bem quanto eles.”

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No domingo, ao falar com jornalistas, o mandatário voltou a defender Hegseth: “Ele é culpado de duas coisas: basicamente, de ter vencido duas guerras. Acredito que salvamos o Oriente Médio e Israel. É muito difícil defender o impeachment de alguém que fez algo assim”, afirmou.

Já na segunda-feira, Trump foi às redes para instar o Congresso a “defender Pete!!!” e atacou Massie, deputado da ala tradicional dos republicanos, que perdeu as primárias do partido para um candidato da turma MAGA (“Make America Great Again”) em maio. Posteriormente, o trumpista Ed Gallrein ganharia sua disputa por uma vaga na Câmara contra o rival democrata nas midterms, embora por uma margem muito mais apertada que o esperado no Kentucky, estado considerado um bastião conservador.

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“Olha, Massie é um fracassado”, disse o presidente americano. “Ele não deveria estar desperdiçando o tempo do Congresso, do Senado ou seja lá o que for que ele esteja fazendo. Esse sujeito é um fracassado de marca maior.”

O presidente sugeriu que, caso a votação do impeachment siga em frente, o Congresso deveria então abrir inquéritos contra generais que serviram sob a gestão do ex-presidente Joe Biden, ou até em administrações anteriores, e que estiveram à frente de outros conflitos envolvendo os Estados Unidos, como as guerras no Iraque, no Afeganistão e no Vietnã.

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