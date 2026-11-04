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Vice de Trump culpa guerra no Irã por dura derrota eleitoral

Presidente americano também comentou papel do conflito iniciado em fevereiro sobre decisão do eleitorado

Por Caio Saad, de Miami 4 nov 2026, 13h43 | Atualizado em 4 nov 2026, 13h43
JD Vance
JD Vance (Brandon Bell/Getty Images)
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Vice de Trump culpa guerra no Irã por dura derrota eleitoral Priorize VEJA no Google

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta quarta-feira, 4, que a guerra com o Irã foi a causa da derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato, numa aparente tentativa de se distanciar do conflito antes de uma possível candidatura à Presidência em 2028.

“O motivo da nossa derrota foi a guerra”, disse ele, referindo-se ao conflito desencadeado pelos ataques ordenados por Donald Trump e pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu contra o Irã em fevereiro. “O próprio presidente disse isso ontem à noite”, declarou Vance numa longa publicação no X.

Com a derrota na terça-feira, o Partido Republicano perdeu a maioria na Câmara e no Senado, agora controlados pelos democratas.

+ O que disse o Irã sobre a derrota de Trump nas midterms

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Na noite de terça-feira, após os primeiros resultados das eleições de meio de mandato serem divulgados, o próprio Trump também reconheceu que a guerra iniciada em fevereiro foi parcialmente responsável pelas derrotas republicanas, embora tenha reiterado que não se arrepende.

“O Irã teve um papel nisso”, disse ele em entrevista por telefone ao The Wall Street Journal, quando questionado se a guerra contribuiu para o fraco desempenho dos republicanos na eleição. Pesquisas com consumidores mostram que o sentimento em relação à economia piorou de maneira geral desde o início do segundo mandato de Trump, em janeiro de 2025, e a guerra piorou o cenário, deixando combustíveis mais caros e aumentando o custo de vida.

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Após divulgação dos resultados, o presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que os americanos votaram “não à guerra”.

“Por consciência ou pelo custo de vida, os americanos disseram NÃO À GUERRA, e nós endossamos essa mensagem”, escreveu em publicação no X, antigo Twitter. “Se o governo dos EUA trair a vontade popular para servir a financiadores e chantagistas internacionais, aprenderá que nosso NÃO vem acompanhado de um pesadelo”.

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Apesar do tom de Ghalibaf, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, foi mais duro, afirmando que qualquer pessoa que espere uma mudança profunda na política dos EUA está “seriamente enganada”.

“Aqueles que ainda nutrem a menor esperança de que o comportamento do sistema hegemônico possa mudar por meio de mudanças partidárias ou faccionais, ou que imaginam que fazer concessões aos Estados Unidos possa dissuadi-los da hostilidade contra a nação iraniana, estão seriamente enganados”, disse ele em um comunicado publicado em seu site.

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Eleições nos Estados Unidos
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J.D. Vance
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