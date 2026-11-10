Alvo de impeachment, Hegseth defende guerra ao Irã e diz que processo é ‘espetáculo político’

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O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, defendeu-se do pedido de impeachment contra ele, classificando-o como um “espetáculo político” e um ato de “sabotagem” contra o presidente. Ele enumerou “êxitos” do Pentágono, incluindo a guerra contra o Irã, refutando as acusações e comparando-se a Trump.

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O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, defendeu-se nesta terça-feira, 10, de um pedido de impeachment apresentado na véspera à Câmara dos Deputados contra sua pessoa, afirmando que o processo se trata de “um espetáculo político” e enumerando o que descreveu como “uma série de êxitos” do Pentágono, incluindo a guerra contra o Irã.

A iniciativa, que reúne oito acusações, questiona principalmente a condução do conflito sem autorização do Congresso americano, após diversos membros do governo Donald Trump, incluindo o próprio presidente e seu vice, J.D. Vance, apontarem a guerra no Oriente Médio como principal motivo por trás da fragorosa derrota republicana nas eleições de meio de mandato da semana passada.

‘Sabotagem’

Em coletiva de imprensa no Pentágono, Hegseth voltou-se contra o deputado republicano Thomas Massie, que está na reta final do mandato e apresentou o pedido de impeachment. Ele classificou a tentativa de removê-lo do cargo como um ato de “sabotagem” e disse que o representante seria movido por “animosidade pessoal contra o presidente”.

“O que um congressista insatisfeito e derrotado está tentando fazer não é fiscalização, nem busca por responsabilização”, afirmou o secretário de Defesa. “É um espetáculo político, um manifesto pessoal movido por ego e ressentimento. É a tentativa de um homem, em seus últimos dias no Congresso, de causar danos a este presidente, a este país e — o que é ainda mais irresponsável — aos guerreiros que o defendem”, disparou.

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Hegseth também comparou-se ao próprio Trump, que sofreu dois processos de impeachment — em 2019 e 2021, durante seu primeiro mandato, primeiro por abuso de poder e obstrução do Congresso, e depois por incitação à insurreição (em relação à invasão de eleitores trumpistas do Capitólio americano, em 6 de janeiro de 2021).

“Já vimos esse filme antes. Em ambas as ocasiões, fracassaram”, disse ele. “Agora, tentam uma terceira vez. Desta vez, contra um membro de seu gabinete. Vão fracassar novamente. E, se estar ao lado do presidente Trump me coloca nesse grupo, então aceito fazer parte dele a qualquer momento.”

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‘Empreitada necessária’

Hegseth observou que já se passaram 150 anos desde que um secretário de Defesa enfrentou um processo de impeachment. O caso ocorreu em 1876, com William Belknap, que serviu durante o governo do presidente Ulysses S. Grant. Belknap acabou sendo absolvido pelo Senado. Ele também refutou as acusações apresentadas por Massie, defendendo o seu histórico no Pentágono e afirmando todas as decisões — incluindo ataques abrangentes aos rebeldes hutis do Iêmen, a campanha de bombardeios a supostos “barcos do narcotráfico” no Caribe, a captura de Nicolás Maduro na Venezuela, e a guerra contra o Irã — foram tomadas dentro da legalidade.

“Em todos os casos, tratou-se de operações legais ordenadas pelo comandante-em-chefe, autorizadas por mim, comunicadas ao Congresso e executadas por combatentes americanos que cumpriram seu dever”, declarou. “Destruímos as capacidades de regimes terroristas. Afundamos embarcações que transportavam veneno para nossas comunidades. Colocamos um narco-ditador atrás das grades. Isso não constitui ‘crimes graves’. É o trabalho, e foi um trabalho bem feito.”

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Hegseth também aproveitou a ocasião para criticar a mídia por ignorar os sucessos militares (“Vocês odeiam o presidente mais do que amam o nosso país ou as nossas tropas”, disse ele aos jornalistas reunidos no Pentágono) e reiterou que a guerra contra o Irã foi uma “empreitada necessária”, apesar de republicanos atribuírem à impopularidade do conflito a derrota nas eleições de meio de mandato.