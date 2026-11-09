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Deputado republicano apresenta pedido de impeachment contra secretário de Defesa de Trump

Thomas Massie acusa Pete Hegseth de violar a legislação americana ao manter operações militares contra o Irã sem o aval do Congresso

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 16h52
US Defense Secretary Pete Hegseth speaks during a news conference to discuss crime in Washington, DC, in the Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, DC, on August 11, 2025. President Donald Trump announced Monday that he was deploying National Guard troops and putting the Washington police force under federal control to tackle crime in the US capital. "This is Liberation Day in DC, and we're going to take our capital back," Trump said at a White House press conference. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
O Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, em coletiva de imprensa na Casa Branca. 11/08/2025 -  (Andrew Caballero-Reynalds/AFP)
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Deputado republicano apresenta pedido de impeachment contra secretário de Defesa de Trump Priorize VEJA no Google

O deputado republicano Thomas Massie apresentou nesta segunda-feira, 9, um pedido de impeachment contra o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, um dos principais aliados do presidente Donald Trump. A iniciativa, que reúne oito acusações, questiona principalmente a condução da guerra contra o Irã sem autorização do Congresso americano e pode levar a uma votação na Câmara dos Representantes ainda nesta semana. 

Massie, representante do Kentucky e crítico de Trump dentro do próprio Partido Republicano, acusa Hegseth de violar a legislação americana ao manter operações militares contra o Irã sem o aval dos parlamentares. O documento também inclui denúncias relacionadas a ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe, à captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro e à supostas retaliações contra críticos do governo.

“Ao se envolver em hostilidades no Irã por mais de 90 dias sem autorização do Congresso, o secretário Hegseth está violando a lei e deve ser responsabilizado”, afirmou o deputado.

Para que o impeachment seja aprovado, é necessária maioria simples na Câmara, ainda controlada pelos republicanos até a posse do novo Congresso, em 3 de janeiro de 2027. A destituição definitiva de Hegseth dependeria, em seguida, do apoio de dois terços do Senado. 

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A proposta ganhou força após a expressiva vitória democrata nas eleições de meio de mandato, as chamadas midterms, marcadas pela insatisfação dos eleitores com a guerra no Irã e o aumento do custo de vida. O líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, declarou no domingo, 8, que apoiará o impeachment. Segundo ele, Hegseth abusou de seu poder e comprometeu a segurança nacional. 

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Apesar da pressão, Hegseth minimizou a possibilidade de ser afastado do cargo e afirmou que está disposto a defender as ações militares realizadas durante o governo Trump.

“Se vocês querem questionar o que fizemos na Operação Epic Fury, na Rough Rider ou na captura de Nicolás Maduro, estão questionando as tropas e o que elas conquistaram, algo histórico”, disse o secretário a jornalistas na segunda-feira.

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Na quinta-feira 5, a Casa Branca negou os rumores de que Hegseth e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, poderiam deixar seus cargos após a derrota dos republicanos nas eleições. Questionado sobre o futuro de Hegseth, Trump disse à emissora ABC que tinha “toda a intenção” de mantê-lo no governo.

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Donald Trump
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