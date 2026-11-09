Deputado republicano apresenta pedido de impeachment contra secretário de Defesa de Trump

O deputado republicano Thomas Massie apresentou nesta segunda-feira, 9, um pedido de impeachment contra o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, um dos principais aliados do presidente Donald Trump. A iniciativa, que reúne oito acusações, questiona principalmente a condução da guerra contra o Irã sem autorização do Congresso americano e pode levar a uma votação na Câmara dos Representantes ainda nesta semana.

Massie, representante do Kentucky e crítico de Trump dentro do próprio Partido Republicano, acusa Hegseth de violar a legislação americana ao manter operações militares contra o Irã sem o aval dos parlamentares. O documento também inclui denúncias relacionadas a ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe, à captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro e à supostas retaliações contra críticos do governo.

“Ao se envolver em hostilidades no Irã por mais de 90 dias sem autorização do Congresso, o secretário Hegseth está violando a lei e deve ser responsabilizado”, afirmou o deputado.

Para que o impeachment seja aprovado, é necessária maioria simples na Câmara, ainda controlada pelos republicanos até a posse do novo Congresso, em 3 de janeiro de 2027. A destituição definitiva de Hegseth dependeria, em seguida, do apoio de dois terços do Senado.

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A proposta ganhou força após a expressiva vitória democrata nas eleições de meio de mandato, as chamadas midterms, marcadas pela insatisfação dos eleitores com a guerra no Irã e o aumento do custo de vida. O líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, declarou no domingo, 8, que apoiará o impeachment. Segundo ele, Hegseth abusou de seu poder e comprometeu a segurança nacional.

Continua após a publicidade Apesar da pressão, Hegseth minimizou a possibilidade de ser afastado do cargo e afirmou que está disposto a defender as ações militares realizadas durante o governo Trump. “Se vocês querem questionar o que fizemos na Operação Epic Fury, na Rough Rider ou na captura de Nicolás Maduro, estão questionando as tropas e o que elas conquistaram, algo histórico”, disse o secretário a jornalistas na segunda-feira. Continua após a publicidade Na quinta-feira 5, a Casa Branca negou os rumores de que Hegseth e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, poderiam deixar seus cargos após a derrota dos republicanos nas eleições. Questionado sobre o futuro de Hegseth, Trump disse à emissora ABC que tinha “toda a intenção” de mantê-lo no governo.