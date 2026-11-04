Trump ignora eleições na primeira aparição após derrota e discursa sobre obras na Casa Branca
Não houve menção ao seu futuro político após democratas conquistarem o Congresso. Na pauta: qualidade do mármore, plantas arquitetônicas e salão de baile
Em sua primeira aparição pública após a derrota maiúscula do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, preferiu irgnorar quaisquer temáticas relacionadas aos resultados que foram uma mensagem de repúdio direta ao seu governo.
Em vez disso, nesta quarta-feira, 4, visitou o canteiro de obras do salão de baile na Casa Branca, um projeto pessoal cercado de polêmicas, e desandou a falar sobre detalhes naquela e outras reformas que avança na capital americana, Washington, D.C.
“Estamos melhorando a ‘ilha do lixo’”, disse ele, referindo-se a um campo de golfe local, às margens do rio Potomac, que também está reformulando.
Enquanto sua voz ecoava entre as vigas imensas e o concreto exposto do salão de baile em construção, não houve nenhuma menção às chamadas midterms, em que o Partido Democrata reconquistou a maioria em ambas as casas do Congresso, além de ter colecionado vitórias em governos e legislaturas estaduais, uma “onda azul” que mais pareceu um tsunami.
Ele, sim, discorreu sobre a qualidade do mármore usado na refoma do salão, que será erguido sobre a demolida Ala Leste da Casa Branca. “O dono da pedreira não queria vender, mas ele gostou de mim… é um veio que todos queriam há muito tempo; eu consegui — para o piso do salão de festas da Casa Branca — e vai ficar lindo”, contou a repórteres.
O mandatário americano também falou sobre as plantas arquitetônicas do local (“se eu colocasse a cozinha na parte superior, perderíamos três paredes”, ponderou), e atribuiu o bom desempenho dos restaurantes em D.C. ao seu próprio governo (“se você é dono de restaurante, não consegue encontrar um espaço”).
Ele só chegou a beirar o assunto eleições quando um repórter o questionou sobre comentários do vice-presidente J.D. Vance, segundo os quais a guerra com o Irã teria sido a causa das pesadas perdas republicanas. “Acho que isso é, em grande parte, verdade, porque fez o preço da gasolina subir um pouco, a curto prazo. Mas essa questão do Irã, nós precisávamos agir, e continuamos agindo”, disse Trump.
Mais cedo, durante a madrugada, Trump já havia atribuído parte da culpa ao conflito no Oriente Médio, ao mesmo tempo que tentou se distanciar das derrotas republicanas — com ataques a pessoas como o governador do Texas, Greg Abbot, derrotado pela democrata Gina Hinojosa.
Nos últimos meses, ele havia pedido repetidamente que seus simpatizantes “fingissem” que seu nome estivesse na cédula, mas nesta madrugada escreveu em sua rede, a Truth Social, que “eu não estava na cédula eleitoral; se estivesse, teríamos vencido COM UMA VITÓRIA ESMAGADORA”.
O mandatário afirmou ainda que vai se tornar o “Senhor Veto” para barrar projetos de lei avançados pelo Congresso democrata, uma mensagem que reforçou nas redes sociais, ao publicar a imagem de um boné vermelho com uma única palavra estampada: “VETO”.