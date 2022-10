O curioso hábito que Brad Pitt adquiriu após separação de Angelina Jolie

Atualizado em 13 out 2022, 19h48 - Publicado em 13 out 2022, 19h46

Por Valmir Moratelli Atualizado em 13 out 2022, 19h48 - Publicado em 13 out 2022, 19h46

Brad Pitt se sentiu inspirado a criar uma arte fora dos padrões audiovisuais desde que pôs fim ao casamento com Angelina Jolie. O ator, de 58 anos, revelou ao The Financial Times que, com a separação, ficou na companhia de dois de seus melhores amigos, o cantor australiano Nick Cave e o artista britânico Thomas Houseago, já que eles estavam lidando com problemas parecidos. “Nossa miséria mútua tornou-se cômica. E dessa miséria surgiu uma chama de alegria em minha vida. Sempre quis ser escultor; Sempre quis experimentar. Eu estava olhando para minha própria vida e realmente me concentrando em ser dono de meus erros: Onde fui cúmplice de falhas em meus relacionamentos, onde errei”, disse. Assim, ele começou a esculpir. “Chamo de inventário radical do eu, sendo brutalmente honesto comigo e levando em consideração aqueles que eu possa ter ferido”, analisou.