Angelina Jolie abre os bastidores da tumultuada separação de Brad Pitt

Por Valmir Moratelli Atualizado em 5 out 2022, 17h42 - Publicado em 5 out 2022, 19h30

Eles se divorciaram em 2016, após supostas agressões dele nunca explicitadas. Desde então, Angelina Jolie, 47 anos, e Brad Pitt, 58, travam uma luta surda na Justiça, com processos e contra-processos envolvendo a guarda dos seis filhos e questões financeiras. Agora, em uma ação com sigilo suspenso, Jolie abriu o drama para o mundo. Segundo ela, em um traumático voo Califórnia-Paris, Pitt, bêbado, passou a noite atacando física e verbalmente a família. “Ele pegou um dos filhos pelo pescoço e deu um tapa no rosto de outro”, diz um trecho. “Agarrou Jolie pela cabeça e a sacudiu”, revela outro. “Jogou cerveja em Jolie e cerveja e vinho nas crianças”, conta mais um. Os advogados de Pitt, que admitiu problemas com bebida na época e estaria reabilitado, ressaltaram que ele já assumiu responsabilidade por alguns atos, mas não confirma outros. A novela continua.