Bruno Mars cancela show e consegue deixar Israel em segurança

Em Israel para cumprir uma agenda de shows, o cantor americano Bruno Mars, de 37 anos, passou boa parte deste sábado, 7, aguardando instruções das autoridades locais para deixar o território em segurança. De acordo com a produtora Live Nation, responsável pelos eventos com o artista em solo israelense, a apresentação que ele faria em Tel Aviv hoje foi cancelada após os bombardeios do grupo radical palestino Hamas ao país.

No início desta tarde, o cantor e sua equipe, de acordo com a imprensa local, conseguiram embarcar para Athenas, na Grécia. De lá, ele e o staff de cerca de sessenta pessoas devem seguir para o Catar, próximo destino programado de sua turnê. Bruno Mars, que recentemente foi a principal atração do festival The Town, em São Paulo, fez na última quarta-feira, 4, seu primeiro show em Israel, com um público de 60 000 pessoas. A apresentação de hoje também já estava com todos os ingressos esgotados.

Um comunicado da Live Nation informa que todas as pessoas que assistiriam ao show deste sábado serão reembolsadas e se solidariza com o momento difícil pelo qual os israelenses estão passando. Em nota diz: “Queridos clientes, a apresentação de Bruno Mars, que estava prevista para esta noite, está cancelada. Todos os compradores de ingressos para o show receberão reembolso automático no cartão de crédito com o qual a compra foi realizada. Toda força aos residentes de Israel, aos combatentes das FDI e às forças de segurança neste momento difícil.”

Embora a produtora tenha emitido esse comunicado à imprensa, até o início da tarde deste sábado, os fãs do artista se mostravam preocupados nas redes sociais com silêncio de Bruno Mars. Em sua conta no Instagram, a última postagem é de dois dias atrás, quando divulgou uma imagem de um show com um mar de gente ao fundo, o primeiro que fez no país.