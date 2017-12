NY: Polícia confirma terrorismo e identifica autor do ataque

zoom_out_map 1 /10 Policiais e bombeiros interditaram rua da estação de ônibus Port Authority após ataque com bomba - 11/12/2017 (Lucas Jackson/) Policiais e bombeiros interdiram rua da estação de ônibus Port Authority após ataque com bomba

zoom_out_map 2 /10 Polícia isola ruas na região da Times Square, em Manhattan, após explosão em terminal de ônibus - 11/12/2017 (Edward Tobin/) Polícia isola ruas na região da Times Square, em Manhattan, após explosão em terminal de ônibus - 11/12/2017

zoom_out_map 3 /10 Policiais e bombeiros interditaram rua da estação de ônibus Port Authority após ataque com bomba - 11/12/2017 (Lucas Jackson/) Policiais e bombeiros interdiram rua da estação de ônibus Port Authority após ataque com bomba

4. Explosão em estação de ônibus em Manhattan zoom_out_map 4 /10 Policiais e bombeiros interdiram rua da estação de ônibus Port Authority após ataque com bomba (Edward Tobin/)

5. Explosão em estação de ônibus em Manhattan zoom_out_map 5 /10 Policiais cercam área em volta da estação de ônibus Port Authority após explosão. Um suspeito foi preso (Bryan R. Smith/)

zoom_out_map 6 /10 Policiais e bombeiros interditaram rua da estação de ônibus Port Authority após ataque com bomba - 11/12/2017 (Ertugrul Cingil/Anadolu Agency/) Policiais e bombeiros interditaram rua da estação de ônibus Port Authority após ataque com bomba - 11/12/2017

7. Explosão em estação de ônibus em Manhattan zoom_out_map 7 /10 Policiais cercam área em volta da estação de ônibus Port Authority após explosão. Um suspeito foi preso (Bryan R. Smith/)

8. Explosão em Manhattan zoom_out_map 8 /10 Policiais cercam entorno da estação Port Authority após explosão, em Manhattan, Nova York - 11/12/2017 (Brian R. Smith/)

9. Explosão em Manhattan zoom_out_map 9 /10 Policiais cercam entorno da estação Port Authority após explosão, em Manhattan, Nova York (Brian R. Smith/)

10. Explosão em Manhattan zoom_out_map 10/10 Policiais cercam entorno da estação Port Authority após explosão, em Manhattan, Nova York (Brian R. Smith/)

A Polícia de Nova York identificou o autor da explosão em um terminal de metrô e ônibus nesta segunda-feira como Akayed Ullah, de 27 anos. Segundo o comissário da Polícia, James O’Neil, o homem carregava um explosivo improvisado conectado ao seu corpo.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, classificou o incidente como uma “tentativa de ataque terrorista”. Além disso, segundo Blasio, o suspeito teria gritado algo antes da explosão, que foi pequena. “O indivíduo, graças a Deus, não teve êxito em seus objetivos”, disse o prefeito.

O terrorista detonou o dispositivo intencionalmente, por volta das 7h20 da manhã do horário local (10h20 em Brasília). O homem ficou ferido, com queimaduras em seu corpo, e foi capturado pela polícia.

A explosão deixou outros três feridos leves. A detonação aconteceu no terminal Port Authority, na passagem que dá acesso às linhas A, C e E do metrô.

O Terminal Port Authority é um enorme centro de transportes no centro da cidade, de onde saem ônibus e trens. O terminal se conecta com a estação da Times Square e está localizado ao lado da redação do jornal New York Times.

O ex-comissário da Polícia de Nova York, Bill Bratton, afirmou em entrevista à emissora americana MSNBC que o terrorista responsável pelo ataque foi inspirado pelo grupo terrorista Estado Islâmico e é natural de Bangladesh. A informação não foi confirmada oficialmente.