Número de mortos por passagem do furacão Dorian nas Bahamas sobe para 20

O número oficial de mortos nas Bahamas pela passagem do furacão Dorian subiu de 7 para 20, informou nesta quarta-feira o ministro de Saúde, Duane Sands.

Sands disse ao jornal digital Bahamas Press que o número de vítimas deve aumentar nos próximos dias. Segundo ele, 17 dos mortos estavam nas Ilhas Ábaco, atingidas pelo furacão no domingo. Os outros três viviam na Grande Bahama, por onde o Dorian passou na segunda-feira.

Mais cedo, o primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Munnis, conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que expressou condolências pelas mortes provocadas pelo furacão e prometeu ajudar financeiramente o país para recuperar as áreas atingidas.

Minnis também recebeu uma ligação do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que se comprometeu a ajudar as Bahamas a se recuperar da tragédia.

As equipes de resgate seguem buscando por corpos e sobreviventes nas regiões mais atingidas pelo Dorian. O ministro de Segurança Nacional das Bahamas, Marvin Dames, disse que há mais de 600 policiais e fuzileiros navais na Grande Bahama. Já nas Ilhas Ábaco, cem homens trabalham na operação.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos e ONGs também tentam levar comida e remédios aos sobreviventes.

(Com EFE)