Orlando põe à disposição serviços de emergência para chegada de furacão

Antes previsto para chegar na Flórida na segunda-feira 2 com ventos de até 248km/h, o Furacão Dorian acaba de sair das Bahamas perdendo força e segue para os Estados Unidos nesta terça-feira, 3. A cidade de Orlando, destino turístico onde estão localizados os parques da Walt Disney World, se prepara para o impacto da tempestade.

Apesar de o furacão ter perdido força, após deixar 5 mortos e mais de 13 mil casas devastadas nas Bahamas, e agora ser classificado como de Categoria 2 (com ventos de até 176km/h), as autoridades alertam para os perigos que os ventos e a chuva ainda fortes de Dorian podem oferecer e pedem cautela aos cidadães. Na cidade, já é possível perceber o tempo mudando, com o vento soprando cada vez mais forte.

Com o aeroporto, os parques fechados e a suspensão da circulação de ubers e táxis pelas ruas da cidade, Orlando altera a rotina de funcionamento dos serviços públicos para atender a emergências. A coleta de lixo, por exemplo, está suspensa nesta terça e quarta-feira.

“Se você ver sacolas de lixo na sua vizinhança, por favor, peça a seus vizinhos que retirem o lixo da rua para evitar enchentes e acidentes e que detritos arremessados pelo vento”, informou pelo Twitter a Prefeitura da cidade.

A polícia local também informou que não instaurou um toque de recolher na cidade, mas pede que a população e os turistas mantenham-se em casa e nos hotéis e só saiam caso recebam orientações das autoridades.

Serviços de emergência

Além do guia básico para brasileiros na Flórida de VEJA, os brasileiros que estiverem em Orlando podem também precisar dos seguintes serviços disponibilizados pela Prefeitura da cidade para emergências:

Telefone da prefeitura para relatos de queda de árvores, postes e faróis queimados: 407.246.4357

Telefone de emergência: 911

Abrigos públicos, alguns dos quais aceitam animais domésticos: http://www.ocfl.net/EmergencySafety/Shelters.aspx#.XW6uu1VKgdV

Estacionamentos gratuitos da Prefeitura para permanência de veículos durante a passagem do furacão: https://www.orlando.gov/Tracking-Hurricane-Dorian/Hurricane-Dorian-Update-3

Rádio da Prefeitura, por meio da qual serão divulgadas informações e orientações sobre a passagem do Furacão Dorian: frequência 1650 AM

Está previsto que o furacão passe pela Flórida na noite desta terça-feira, 3, ou na manhã de quarta-feira, 4. Dorian seguirá por toda a costa leste, chegando até o Estado da Geórgia e possivelmente pela Carolina do Sul e Carolina do Norte. Deve gradualmente perder força e se dissipar na quarta à noite ou quinta-feira, 5, pela manhã.