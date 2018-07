Número de mortos pela erupção do Vulcão de Fogo chega a 156

O Instituto Nacional de Ciência Legista (Inacif) da Guatemala informou ontem (26) que outros nove corpos foram identificados entre as vítimas da erupção do Vulcão de Fogo desde o início de junho. Com isso, o total de mortos pela tragédia já alcança 156 pessoas.

Dos nove corpos identificados, cinco são de menores de idade – entre três e doze anos. Outros quatro são de mulheres entre 19 e 64 anos.

Além dos mortos, a trágica erupção e a contínua atividade vulcânica nos dias seguintes deixaram pelo menos 268 desaparecidos. Outras 2.839 pessoas estão em abrigos, dada a ampla destruição causada pelas lavas na região.

A erupção do Vulcão de Fogo, localizado entre os departamentos de Chimaltenango, Escuintla e Sacatepéquez, a 50 quilômetros da Cidade de Guatemala, é a maior da última década e provocou a destruição de 186 casas, duas pontes, uma estrada e uma escola.

(Com EFE)