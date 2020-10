Número de mortos em terremoto na Turquia sobe para 14

Pelo menos 14 pessoas já foram encontradas mortas devido a um terremoto que atingiu a Turquia e a Grécia nesta sexta-feira, 30. O evento fez com que uma série de prédios colapsassem e desencadeou o que as autoridades classificaram como um “mini-tsunami”.

Segundo a emissora americana CNN, doze pessoas foram morreram na costa oeste da Turquia, enquanto dois adolescentes morreram na ilha grega de Samos, soterrados por um muro desabado.

Na cidade turca de Izmir, pelo menos 20 prédios foram destruídos, segundo o prefeito Tunc Soyer. Veículos ficaram esmagados sob os escombros e voluntários estão em busca de sobreviventes.

Our prayers and thoughts are with all those affected by the powerful earthquake in Izmir in Turkey. @trtworld @UlgenElif @TurkishEmbPTA @GoTurkey @RTErdogan pic.twitter.com/G8jovaPlIp

— Yusuf Abramjee (@Abramjee) October 30, 2020