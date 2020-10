Forte terremoto atinge a Grécia e Turquia e gera tsunami

A Turquia e a Grécia registraram nesta sexta-feira, 30, um terremoto de magnitude 7 na escala Richter. O tremor provocou um tsunami no Mar Egeu, atingindo a cidade turca de Izmir e a ilha grega de Samos.

Segundo a agência turca estatal Anadolu, ao menos 4 pessoas morreram e 120 ficaram feridas.

Sentido em Istambul e em Atenas, o sismo ocorreu no mar, ao sudoeste de Izmir, terceira cidade da Turquia. Na cidade, prédios caíram e houve cenas de pânico. Segundo o governo, pode haver pessoas presas debaixo dos destroços.

“Até o momento, nós recebemos a informação de que seis prédios colapsaram” em Izmir, disse o ministro de Interior Turco, Suleyman Soylu, pelo Twitter.

Distressing images out of Izmir, Turkey’s third biggest city, hit minutes ago by a 6.8 earthquake (epicenter was on the Aegean) pic.twitter.com/qmkxzIvlQh

— Piotr Zalewski (@p_zalewski) October 30, 2020