Número de mortos em explosão de hotel em Havana sobe para 31

Equipes de resgate de Cuba voltaram a revirar nesta segunda-feira, 9, grandes pilhas de destroços deixados pela explosão no Hotel Saratoga na semana passada, em meio aos esforços de busca por sobreviventes. Depois de terem encontrado mais quatro corpos durante a madrugada, o total de vítimas relatado pelas autoridades já chega a ao menos 31 mortos.

De acordo com Javier Martínez, autoridade municipal, os corpos encontrados eram de funcionários do hotel e ainda há um grupo de “12 ou 13 pessoas desaparecidas”. Entre os mortos há quatro crianças e, além disso, 85 pessoas ficaram feridas.

“A prioridade continua sendo encontrar sobreviventes e continuar avançando na busca de corpos também”, disse a repórteres. Além disso, 85 pessoas ficaram feridas.

Na sexta-feira, uma forte explosão foi registrada no hotel no centro da capital cubana, em uma área renovada do parte histórica da cidade. O incidente, que segundo autoridades foi causado por um vazamento de gás, arrancou uma parte da lateral do prédio, derrubou andares e destruiu até mesmo carros e ônibus que estavam perto do local.

Gran explosión en el Hotel Saratoga (La Habana, Cuba). Sucedió hace unos minutos. pic.twitter.com/3C2t6xjqzX — Norges Rodríguez (@norges14) May 6, 2022

Alguns pontos-chave e edifícios nos arredores, incluindo o Capitólio, antiga sede do governo do país, foram isolados pela polícia por temores de danos às estruturas.

Inaugurado na década de 1930, o Hotel Saratoga, considerado um dos mais luxuosos de Havana, foi reaberto após reforma em 2005 e conta com quase 100 quartos. As diárias giram em torno de 280 dólares e ele voltaria ao funcionamento pleno, depois de restrições pela pandemia, em quatro dias, de acordo com publicação do grupo hoteleiro no Facebook.

1/8 Hotel Saratoga em Havana, Cuba, muito procurado por turistas estrangeiros que visitam a ilha. Data da foto, 2019. (Foto:Turismo Cubano/Flickr) 2/8 Soldados do corpo bombeiros cubano nos escombros, tentam encontrar sobreviventes, após uma grande explosão no Hotel Saratoga, na capital cubana. (Foto:Ernesto Mastrascusa/EFE) 3/8 Uma pessoa ferida é levada ao hospital, após uma forte explosão no Hotel Saratoga, em Havana, em 6 de maio de 2022. Oito pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas, no centro da cidade , informou o governo cubano, acrescentando que a explosão provavelmente foi causada por um vazamento de gás. (Foto:Adalberto Roque/AFP) 4/8 Vista do Hotel Saratoga em Havana parcialmente destruído, após uma forte explosão, em 6 de maio de 2022. Oito pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas, que destruiu parcialmente um hotel cinco estrelas no centro da cidade, disse o governo cubano, acrescentando a explosão foi provavelmente causada por um vazamento de gás. (Foto:Adalberto Roque/AFP) 5/8 Trabalhadores nos escombros, buscam vítimas após uma forte explosão de gás, no Hotel Saratoga em Havana, capital cubana. (Foto:Ernesto Mastrascusa/EFE) 6/8 Equipes de resgate, vasculham os escombros depois que uma enorme explosão que destruiu o Saratoga Hotel, em Havana, em 6 de maio de 2022. - Oito pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas, centro de Havana. O governo cubano informou que a explosão provavelmente tenha sido causada por um vazamento de gás. (Foto:Adalberto Roque/EPA/AFP) 7/8 Veículo destruído nos escombros, após uma explosão no Hotel Saratoga, em Havana, em 6 de maio de 2022. - Oito pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas. O governo cubano disseinformou que a explosão foi provavelmente causada por um vazamento de gás. (Foto:Adalberto Roque/AFP) 8/8 Equipes de resgate trabalham para encontrar vítimas, após uma explosão no hotel Saratoga, em Havana, em 6 de maio de 2022. (Foto:Adalberto Roque/AFP)