Explosão destrói hotel em Havana e deixa desaparecidos e ao menos 4 mortos

Uma forte explosão foi registrada nesta sexta-feira, 6, no Hotel Saratoga, no centro de Havana, capital de Cuba. Em publicação no Twitter, a Presidência cubana afirmou, citando o primeiro-secretário do Partido Comunista na capital, Luis Antonio Torres Iríbar, que até o momento há confirmação da morte de quatro pessoas e do desaparecimento de outras 13.

El Primer Secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, explica que hasta el momento se ha podido confirmar la muerte de 4 personas.

Continúan los trabajos de búsqueda y rescate en el hotel, donde todavía es posible que haya personas atrapadas. — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 6, 2022

Na rede social, o governo afirmou que “investigações preliminares indicam que a explosão foi causada por um vazamento de gás” e que “haverá mais detalhes sobre isso em breve”.

Equipes de resgate da polícia e bombeiros estão buscando por sobreviventes nos escombros e o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, está no local e já descartou a possibilidade de a explosão ter sido causada por uma bomba.

À agência de notícias Reuters, uma testemunha disse ter visto muita fumaça e chamas saindo do prédio. Em fotos e vídeos publicados nas redes sociais, inclusive pelo diário oficial do Partido Comunista de Cuba, é possível ver paredes destruídas em vários andares do prédio do hotel.

Gran explosión en el Hotel Saratoga (La Habana, Cuba). Sucedió hace unos minutos. pic.twitter.com/3C2t6xjqzX — Norges Rodríguez (@norges14) May 6, 2022

Estudantes de uma escola ao lado do prédio foram retirados às pressas do local por temores de danos às estruturas do prédio. Carros e ônibus que estavam perto da explosão foram parcial ou completamente destruídos.

Alguns pontos-chave e edifícios que ficam perto do hotel, incluindo o Capitólio, antiga sede do governo do país, foram isolados pela polícia.

Inaugurado na década de 1930, o Hotel Saratoga, considerado um dos mais luxuosos de Havana, foi reaberto após reforma em 2005 e conta com quase 100 quartos. As diárias giram em torno de 280 dólares e ele voltaria ao funcionamento pleno, depois de restrições pela pandemia, em quatro dias, de acordo com publicação do grupo hoteleiro no Facebook.