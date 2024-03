Número de mortos em ataque em Moscou sobe para 133, dizem autoridades

Segundoo FSB (Serviço Federal de Segurança), dos onze detidos, quatro deles são suspeitos de envolvimento direto na ação. O FSB informou que os suspeitos estavam indo em direção à fronteira com a Ucrânia e que tinham contatos no país vizinho. A guerra da Rússia e da Ucrânia se arrasta há mais de dois anos.

Eles foram presos na região de Briansk, 340 km a sudoeste de Moscou. Um deputado, Alexander Khinshtein, relatou que eles estavam em um Renault quando furaram um bloqueio policial na estrada. Houve perseguição, o carro foi parado e dois suspeitos fugiram para uma floresta, enquanto os remanescentes eram presos. Segundo Khinshtein, a polícia aprendeu uma pistola, um pente de munição para rifles de assalto e passaportes do Tadjiquistão, república de maioria muçulmana da Ásia Central, que foi parte da União Soviética.

Em vídeos filmados dentro da sala de concertos, o público que aguardava uma apresentação da banda de rock Piknik pode ser ouvido gritando, enquanto repetidos tiros vêm do lado de fora da sala. Segundo a RIA Novosti, pelo menos três pessoas usando uniforme do Exército dispararam suas armas. De acordo com autoridades russas, 115 pessoas morreram.

Vários outros meios de comunicação russos também disseram que o edifício que abriga a sala de concertos pegou fogo. Vídeos postados em canais de aplicativos de mensagens russos mostram enormes nuvens de fumaça preta subindo sobre o prédio. Outras imagens filmados em uma rodovia que passa perto do Crocus City Hall mostram partes da construção em chamas. A mídia estatal Russia24 informou que o telhado do local desabou parcialmente.

‼️🇷🇺 BREAKING: MOSCOW UNDER ATTACK

Russian media reports that there was a shooting in the "Crocus City Hall" concert hall, after which a fire broke out.

Evacuation is underway, and according to unofficial information, 35 people were wounded and at least 12 were killed. #Russia pic.twitter.com/A3SmCULY5N

— Maimunka News (@MaimunkaNews) March 22, 2024