Novo vídeo mostra meninos de caverna da Tailândia em bom estado de saúde

Onze dias após terem se perdido em uma caverna no norte da Tailândia, os doze adolescentes de um time de futebol e seu treinador gravaram um vídeo garantindo que estão em bom estado de saúde. Ainda não se sabe quando será possível resgatar os garotos, devido às dificuldades de acessá-los pela caverna alagada.

No vídeo, divulgado pela Thai Navy SEALs, é possível ver os meninos envoltos em cobertores térmicos e falando, um por um, “estou saudável” e agradecendo às equipes de resgate. Cada um dos meninos é mostrado com um facho de luz, diz olá e se apresenta com a cabeça abaixada e as mãos unidas, uma saudação “wai” tradicional.

Um deles veste o que parece ser a camisa vermelha que a seleção da Inglaterra usou na vitória de quartas de final sobre a Colômbia na Copa do Mundo ontem, e outro a camisa azul do time inglês Chelsea.

Segundo a rede americana CNN, Claus Rasmussen, que pertence à equipe de resgate, informou que os garotos ouviram cães latindo, galo cantando e crianças brincando, o que levanta a possibilidade de haver alguma abertura no teto da caverna. As equipes estão procurando pela suposta saída para tentar retirar o time de futebol sem que seja necessário ensiná-los a mergulhar.

O principal plano para retirar os garotos, que têm entre 11 e 16 anos, é através do mergulho, já que caverna está alagada. No entanto, essa alternativa apresenta problemas, porque aprender a mergulhar é demorado, principalmente em cavernas. Outra opção seria esperar 4 meses para retirar o time, época em que acabam as chuvas de monções na região.

Aulas intensivas de mergulho

As equipes de resgate começaram hoje a dar aulas intensivas de mergulho e natação para os adolescentes, em uma tentativa de retirá-los da caverna Tham Luang, na província de Chiang Rai.

Mergulhadores, médicos e membros das forças especiais da Marinha da Tailândia estão com os meninos e seu técnico, lhes fornecendo remédios e alimentos enquanto especialistas avaliam as condições para retirá-los com segurança, uma tarefa que o governo avisou que não será fácil.

“A água é muito forte e o espaço é estreito. Extrair as crianças exige muitas pessoas”, explicou o vice-primeiro-ministro, Prawit Wongsuwan, a repórteres. “Agora estamos ensinando as crianças a nadar e mergulhar”, disse, acrescentando que, se o nível das águas e a correnteza diminuírem, elas serão retiradas rapidamente.

Até a noite de ontem cerca de 120 milhões de litros de água haviam sido retirados com bombas, ou cerca de 1,6 milhão de litros por hora.

Especialistas dizem que os mergulhadores precisaram de três horas para alcançar os meninos, localizados a cerca de quatro quilômetros da entrada da caverna.

Um grupo de aproximadamente 30 mergulhadores foi visto preparando equipamentos e seguindo para as cavernas hoje, acompanhados por militares e um especialista em cavernas estrangeiro.

